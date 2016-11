Vasemmistoliitto: Strategia jatkaa hallituksen linjaa, joka nojaa metsiemme ryöstökäyttöön

– Hienoa hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa on kivihiilestä luopuminen. Se on hieno viesti, ja toivon että esimerkiksi (Donald) Trumpin Yhdysvallat kuulee tämän viestin. Hiili on jäämässä energiapaletista pois joka tapauksessa, mutta päätös luopumisesta on jämäkkä ratkaisu hallitukselta. Vasemmistoliitto kannattaa tätä päätöstä, Li Andersson sanoo tiedotteessaan.

Hän toteaa, että viime aikoina on käyty runsasta keskustelua metsistä, sillä Suomen ja EU:n laskelmat metsien hiilinieluista ovat ristiriitaisia. Anderssonin mukaan "strategia jatkaa hallituksen linjaa, joka nojaa metsiemme ryöstökäyttöön".

– Vihreää kultaamme on käytettävä viisaasti. Ei pidä keskittyä riitelemään siitä, kenen laskelmat ovat parempia. Tärkeintä on, että jokaisena vuotena metsien hiilinielu on edellistä vuotta suurempi. Myös luonnon monimuotoisuudesta on huolehdittava.

Anderssonin mielestä hallituksen suunnitelmat metsien käytölle ovat edelleen liian massiivisia.

– Puuta on järkevintä käyttää raaka-aineena korkean jalostusarvon tuotteisiin, siihen meillä on osaamista ja tekeviä käsiä.

Liikenteessä tarvitaan suuri muutos sekä teknologiassa että ihmisten käyttäytymisessä. Hallituksen tavoitteet ovat Anderssonin mielestä oikeansuuntaisia.

– Tehtävä on suuri, mutta saavutettavissa konkreettisilla toimilla. Konkretia ei ministeri (Anne) Bernerin (kesk.) esityksessä vielä näkynyt. Avain päästöjen vähentymiseen on toimiva julkinen liikenne kaupungeissa, sähköautojen latausverkoston parantaminen ja biokaasuautojen tankkauspisteiden lisääminen. Infrastruktuuri paremmalle liikenteelle on rakennettava nyt, Andersson sanoo.