Opetusministeri: Pedagogiset varhaiskasvatussuunnitelmat kaikille lapsille

Opetushallituksen laatimien valtakunnallisten perusteiden pohjalta kunnat ovat hyväksyneet omat, paikalliset suunnitelmansa. Niiden perusteella jokaiselle lapselle tehdään kokonaisvaltainen, yksilöllinen suunnitelma, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet.

Varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa kuvataan lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet.

– Muutos korostaa varhaiskasvatusta osana suomalaista koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatus saa ensimmäistä kertaa omat "opetussuunnitelmansa". Varhaiskasvatus on tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla, ja siihen osallistumisesta on tutkimusten mukaan lapselle monenlaista hyötyä. Jotta positiiviset vaikutukset tulisivat parhaiten esille, varhaiskasvatuksen on oltava suunnitelmallista, ammattimaista ja tavoitteellista, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Se on tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka.

Varhaiskasvatussuunnitelmissa korostuu lapsilähtöinen toiminta, joka tukee lasten luontaista aktiivisuutta ja halua oppia asioita. Lapsilla on oltava mahdollisuus leikkiä, liikkua, ilmaista itseään eri tavoin sekä olla osallisina vertaisryhmässä.

Opetusministerin mukaan varhaiskasvatussuunnitelmat perustuvat käsitykseen lapsuuden itseisarvosta.

– Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä, Grahn-Laasonen sanoo.

Hänen mukaansa varhaiskasvatuksen oppimiskäsitys on, että oppimista tapahtuu koko ajan – esimerkiksi ympäristöä havainnoidessa ja tarkkaillessa, leikin, liikunnan, luovan toiminnan ja pienten tehtävien kautta.

– Varhaiskasvatussuunnitelmat luovat myös jatkumon esi- ja perusopetukseen, mikä korostaa lisää varhaiskasvatuksen pedagogista roolia, ministeri sanoo.

Työ varhaiskasvatuksen kehittämiseksi ja lasten osallistumisen puolesta jatkuu. Kesäkuussa julkaistiin kolmen asiantuntijan esitys varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartaksi, jossa huomio kiinnittyi osallistumisasteen nostamiseen, henkilöstörakenteeseen, -määriin ja -pätevyyksiin sekä osaamisen kehittämiseen. Esitykset otetaan huomioon käynnissä olevassa varhaiskasvatuslain uudistuksen valmistelussa.

Osallistumisasteen nostamiseksi varhaiskasvatusmaksuja alennetaan merkittävästi ensi vuoden alkaen. Asiaa koskeva lakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella.