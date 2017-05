Valtuustot valitsemaan käräjäoikeuksien lautamiehiä

Kevään kuntavaaleissa valitut uudet valtuustot valitsevat kukin oman kuntansa lautamiehet. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun uudet lautamiehet on valittu.

Kaikkiaan lautamiehiä valitaan nyt 1 477. Vuonna 2012 lautamiehiä valittiin 1737. Lautamiesten lukumäärää on tarkistettu pääasiassa käräjäoikeuksissa käsiteltävien asiamäärien kehittymisen ja niiden edellyttämän lautamiestarpeen perusteella.

Kunnanhallituksille ja käräjäoikeuksille osoittamassaan kirjeessä oikeusministeriö muistuttaa valtuustoja siitä, että lautamiehet valitaan tuomarintehtävään. Lautamies ei ole poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan hänen pitää olla riippumaton. Lautamiehiltä ei siten saa esimerkiksi periä ns. puolueveroa lautamiespalkkioista.

Valtuustoryhmillä on oikeusministeriön mukaan erityinen vastuu myös siitä, että lautamiehiksi valittavat ovat valmiita toimimaan tehtävässään koko kauden.

Lautamiehille pitäisi myös korostaa heidän tehtävänsä tärkeyttä ja muun muassa sitä, että muista kunnallisista luottamustehtävistä poiketen se edellyttää varautumista koko päivän kestävään istuntoon. Kun isoja rikosjuttuja saatetaan käsitellä useampana päivän peräkkäin, on lautamiehen tarvittaessa oltava valmis osallistumaan myös useita päiviä kestävään oikeudenkäyntiin.

Sopivana lautamiestehtävään ei oikeusministeriön mukaan voida pitää esimerkiksi henkilöä, jolla on rikosrekisterimerkintöjä.

Ministeriö huomauttaa myös, että lautamiesten esteellisyyskysymykset ovat usein käytännössä tulleet esiin silloin, kun lautamiehinä on esimerkiksi kunnanhallituksen tai kuntayhtymän hallituksen jäseniä.

Lautamiehen on ennen tehtävään ryhtymistä annettava käräjäoikeudelle ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Tiedot sidonnaisuuksista merkitään tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin, joka on otettu käyttöön tämän vuoden alusta. Rekisteriä ylläpitää Oikeusrekisterikeskus ja se on julkinen.