Paavo Väyrynen syyttää Suomea löperöstä maahanmuuttopolitiikasta

Keskustan entinen veteraanipoliitikko ja valitsijayhdistyksen kautta presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Paavo Väyrynen arvostelee blogissaan EU:n ja Suomen hallituksen toimia pakolaiskriisissä. Hänen mielestään EU:n olisi jo yli kaksi vuotta sitten pitänyt lähteä perustamaan "käsittelykeskuksia" ja pakolaisleirejä Pohjois-Afrikkaan. Suomen taas olisi hänen mukaansa pitänyt palauttaa rajatarkastukset.

Väyrynen sanoo ajaneensa näitä linjoja EU:ssa ja Suomen hallitukselle.

– Suomen oma maahanmuuttopolitiikka on ollut hämmästyttävän löperöä, hän kirjoittaa.

– Viime vuonnakin maahamme tuli noin 6000 uutta turvapaikanhakijaa, ja sama meno jatkuu.

Väyrynen ja hänen perustamansa kansalaispuolue ovat aiemminkin pyrkineet profiloitumaan maahanmuuttovastaisella linjalla. Kansalaispuolue vaati eilen tiedotteessaan Suomen pakolaiskiintiön pienentämistä. Samaa toivoo Väyrynen blogissaan.

– Maahanmuutto on saatava hallintaan. EU:n tulee yhdessä tehdä kaikki mahdollinen pakolaisuutta synnyttävien sotilaallisten kriisien ratkaisemiseksi. On toimittava tehokkaasti köyhyyden lievittämiseksi niillä alueilla, joilta ihmiset lähtevät etsimään itselleen parempia elinoloja. On tuettava olemassa olevia pakolaisleirejä ja on perustettava uusia.

– Samaan aikaan on tehostettava toimenpiteitä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden poistamiseksi maasta.