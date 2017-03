Uusi nimi siirtyi keulaan Ranskan presidentinvaaleissa

Tämä selviää Odoxa-Dentsun perjantaina julkaisemasta mielipidemittauksesta.

Maltillisena oikeistolaisena ja länsimielisenä pidetty Alain Juppé ei kuitenkaan vielä ole ehdolla vaaleissa. Hän hävisi viime marraskuussa pidetyt tasavaltalaispuolueen (Les Républicains) esivaalit François Fillonille.

Fillon on nyt joutunut skandaalin pyörteisiin, joka koskee hänen vaimolleen ohjaamia rahoja tekemättömästä työstä. Fillonin on epäilty luopuvan lähiaikoina presidenttiehdokkuudestaan. Juppén taakse taas on asettunut jo virallisia tukijoita.

Ranskassa presidenttiehdokkaaksi pääsee, kun saa taakseen 500 virallista tukijaa, joiden täytyy olla julkisiin luottamustehtäviin valittuja henkilöitä kuten pormestareita, kansalliskokouksen alahuoneen jäseniä, senaattoreita, europarlamentaarikoita, alueparlamenttien jäseniä tai kunnanvaltuustojen jäseniä.

Fillonin luopuminen tarkoittaisi todennäköisesti sitä, että valtaosa tasavaltalaispuolueen jäsenistä asettuisi Juppén puolelle. Perjantaina hän totesi olevansa valmis ehdokkuuteen, mikäli Fillon väistyy.

Odoxa-Dentsun mielipidemittauksen mukaan Juppé saisi ensimmäisellä kierroksella 26,5 prosentin kannatuksen. Toiselle kierrokselle pääsisi Juppén lisäksi uudella sosiaaliliberaalilla En Marche! (Liikkeelle!) -listallaan kampanjoiva Emmanuel Macron 25 prosentin kannatuksella. Nationalistisen Kansallisen rintaman (Front National) ehdokas Marine Le Pen putoaisi toiselta kierrokselta 24 prosentin kannatuksella.

Sen sijaan, jos Fillon jatkaisi kisassa mukana, ykkönen olisi Macron 27 prosentin kannatuksella. Le Pen jäisi toiselle sijalle 25,5 prosentin kannatukselle ja Fillon jäisi kolmanneksi 19 prosentin kannatuksella.

Kyseessä on ensimmäinen mittaus, jossa Macron on ensimmäisen kierroksen kärjessä.

Alain Juppé on pitkän linjan keskusta-oikeistolainen poliitikko, joka toimi pääministerinä vuosina 1995–1997 Jaques Chiracin toimiessa presidenttinä. Juppé toimi ulkoministerinä vuosina 2011–2012 Fillonin hallituksessa. Tällä hetkellä Juppé toimii Bordeaux'n pormestarina.