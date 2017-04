Kirgisian ulkoministeri tulee vierailulle Suomeen

Ulkoministeriön mielestä kaupan kehittämiseen Kirgisian kanssa on mahdollisuuksia muun muassa kaivossektorilla ja matkailussa.

Suomeen vierailulle 11. huhtikuuta saapuva Erlan Abdyldaev keskustelee ulkoministeriön mukaan Timo Soinin kanssa Suomen ja Kirgisian välisistä suhteista, EU:n ja Kirgisian välisistä suhteista, Keski-Aasian tilanteesta sekä muista ajankohtaisista kansainvälisistä asioista.

Lisäksi Kirgisian ulkoministeri tapaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen (kok.). Ministereiden tapaamisessa on aiheena Suomen ja Kirgisian kauppasuhteiden kehittäminen sekä kehitysyhteistyö Kirgisian kanssa.

Lisäksi Abdyldaev tapaa kehitysyhteistyön hanketoteuttajia, joita ovat muun muassa Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus ja Suomen ympäristökeskus.

Suomi tukee ulkoministeriön mukaan Kirgisian kehitystä noin kolmella miljoonalla eurolla vuosittain. Pääsektoreita ovat oikeusvaltiokehitys, vesihuolto ja kalanjalostus sekä geologia.

Suomen kauppa Kirgisian kanssa on vaatimatonta, mutta ministeriön mielestä kaupan kehittämiseen on mahdollisuuksia muun muassa kaivossektorilla ja matkailussa. Molempiin maihin on nimitetty kunniakonsulit.