Turvallisuuspolitiikka puhuttaa Twitterissä – Suomen sotilastiedustelun johtaja yllätysykkönen

Keskustelu turvallisuuspoliittisista kysymyksistä on käynyt jo vuosien ajan vilkkaana eri foorumeilla. Venäjän toteuttama Krimin valtaus kevättalvella 2014 ja edelleen jatkuvat sotatoimet Itä-Ukrainassa ovat heijastuneet Itämeren turvallisuustilanteeseen tavalla, joka on tehnyt pohdinnoista myös Suomessa ja Ruotsissa entistäkin ajankohtaisempia.

Ruotsalainen valtiotieteilijä Ulf Bjereld arvioi perjantaina Svenska Dagbladetille, että yhteisöpalvelu Twitterissä käytävällä keskustelulla voi olla epäsuoraa vaikutusta turvallisuuspolitiikkaa koskevaan päätöksentekoon. Artikkelinsa yhteydessä Svenska Dagbladet julkaisi listan maan kymmenestä seuratuimmasta puolustuskysymyksiä Twitterissä käsittelevästä henkilöstä.

Verkkouutiset julkaisee nyt ruotsalaisen esimerkin innoittamana listan Suomen seuratuimmista turvallisuuspoliittista keskustelijoista Twitterissä.

10. Saara Jantunen @saara_ilo

4 592 seuraajaa

Twitterissä syyskuusta 2014

Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen toimii asiantuntijana Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella. Hänen kirjansa Infosota (Otava 2015) on nostanut informaatiovaikuttamiseen liittyvät kysymykset aiempaa laajemmin julkisen keskustelun kohteeksi. Tietyt tahot ovat pyrkineet kiistämään Jantusen esittämät näkemykset Venäjän toimista, ja hän on joutunut myös Twitterissä henkilökohtaisen mustamaalauskampanjan kohteeksi.

9. STRATMIL @STRATMIL

4 751 seuraajaa

Twitterissä toukokuusta 2012.

STRATMIL on suomalainen aktiiviupseeri, joka ei halua tehtäviensä luonteen vuoksi esiintyä sosiaalisessa mediassa omalla nimellään. Hän jakaa aktiivisesti tietoa puolustukseen liittyvistä kotimaisista ja kansainvälisistä teemoista, mutta ei ole myöskään epäröinyt ottaa kantaa ajankohtaisiin turvallisuuspoliittisiin keskustelunaiheisiin.

8. Veli-Pekka Kivimäki @vpkivimaki

5 806 seuraajaa

Twitterissä helmikuusta 2009.

Veli-Pekka Kivimäki on julkisiin lähteisiin perustuvan tiedustelun (OSINT) asiantuntija, joka muun muassa osallistui Itä-Ukrainassa pudotetun malesialaisen matkustajakoneen kohtalon selvittämiseen. Aiemmin Microsoftilla työskennellyt diplomi-insinööri toimii nykyisin Puolustusvoimien palveluksessa. Kivimäki on profiloitunut perusteellisena tiedon luotettavuuden varmistajana. Twitter on virheellistä ja vääristeltyä informaatiota tulvillaan, joten jyvien erottaminen akanoista on nykytilanteessa erityisen tervetullutta.

7. James Mashiri @jamesmashiri

5 908 seuraajaa

Twitterissä syyskuusta 2011.

Majuri James Mashiri on turkulainen kadettiupseeri, joka ottaa uutterasti kantaa paitsi maanpuolustuskysymyksiin myös muihin polttaviksi kokemiinsa yhteiskunnallisiin aiheisiin monissa eri kanavissa. Mashirin aktiivisuus on herättänyt ärtymystä piireissä, joissa on totuttu odottamaan upseeristolta vaitonaisuutta. Itse hän korostaa voimakkaasti sotilaiden oikeutta sananvapauteen.

6. Minna Holopainen @HolopainenMinna

7 210 seuraajaa

Twitterissä lokakuusta 2010.

STT:n uutispäätoimittaja Minna Holopainen on Twitterin seuratuin suomalainen turvallisuuspoliittisiin teemoihin syventynyt journalisti. Laajasti verkostoitunut Holopainen on tuttu kasvo alan taustatilaisuuksissa, ja hän hallitsee suvereenisti myös monimutkaisimmat asiakokonaisuudet. Hänen keskusteluotteensa on maltillinen ja asiakeskeinen myös silloin, kun väittely äityy kiivaaksi.

5. Juho Romakkaniemi @Romakka

7 301 seuraajaa

Twitterissä marraskuusta 2011.

Entinen pääministerin erityisavustaja, nykyisin Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettipäällikkönä toimiva Juho Romakkaniemi seuraa valppaasti turvallisuuskysymyksistä käytävää keskustelua ja esittää siihen näkökulmia Brysselin perspektiivistä. Romakkaniemen turvallisuuspoliittiset puheenvuorot saavat osakseen kiitosta myös keskustelijoilta, jotka eivät jaa hänen poliittisia näkemyksiään.

4. Charly Salonius-Pasternak @charlyjsp

9 015 seuraajaa

Twitterissä maaliskuusta 2009.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak on räväkkä Twitter-kommentaattori, joka tuo mielellään uusia avauksia keskusteluagendalle eikä epäröi kyseenalaistaa ylimmän valtiojohdon tilannekuvaa ja linjavalintoja, jos katsoo sen aiheelliseksi. Salonius-Pasternakin puheenvuorot noteerataan usein myös Suomen rajojen ulkomailla.

3. Jarno Limnéll @JarnoLim

12 500 seuraajaa

Twitterissä huhtikuusta 2010

Jarno Limnéll on evp-upseeri, joka toimii kyberturvallisuusjohtajana Insta Group Oy:ssä ja kyberturvallisuuden professorina Aalto-yliopistossa. Sotatieteiden tohtori ja valtiotieteiden maisteri tunnetaan sivistyneenä keskustelijana, jonka perusteellisesti harkitut näkemykset avaavat tuoreita näkökulmia turvallisuuspoliittiseen debattiin.

2. Jarmo Lindberg @CharlesLindberg

14 300 seuraajaa

Twitterissä huhtikuusta 2009.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg on ollut ensimmäisiä korkea-arvoisia suomalaisupseereja Twitterissä. Hän kannustaa esimerkillään alaisiaan aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa. Puolustusvoimien ulkopuolella hän näyttäytyy komentajana, joka on jatkuvasti liikkeellä tarkastamassa joukko-osastoja, seuraamassa harjoituksia ja edistämässä kansainvälistä yhteistyötä maailmalla. Lindberg tviittaa myös puolustusvoimain komentajan virallisella Twitter-tilillä @Finnchod.

1. Harri Ohra-aho @Ohra-aho

18 000 seuraajaa

Twitterissä joulukuusta 2010

Listan ykkössijalle ponnistaa kenties hieman yllättävästi Suomen sotilastiedustelua johtava kenraalimajuri Harri Ohra-aho. Hänen seuraajiensa runsasta määrää selittänee yhtäältä tiedustelulainsäädännöstä käyty keskustelu, johon hän on aktiivisesti osallistunut. Toisaalta on ymmärrettävää, että tiedustelupäälliköksi avoimesti ilmoittautuva kenraali herättää melkoista kiinnostusta myös rajojemme ulkopuolella.

Ruotsin sotilastiedustelun päällikkö, kenraalimajuri Gunnar Karlson on kerännyt Twitterissä toistaiseksi vasta 1 822 seuraajaa. Ruotsin asevoimien ylipäälliköllä, kenraali Micael Bydénillä ei ole Twitter-tiliä.

Svenska Dagbladetin tavoin myös Verkkouutisten listauksesta on rajattu pois ministerit, kansanedustajat ja heidän avustajansa. Listalle on otettu vain henkilökohtaisia Twitter-tilejä – ei siis tahoja, kuten Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) ja puolustusministeriö (@DefenceFinland) tai asemasidonnaisia tilejä, kuten aiemmin mainittu @Finnchod.

Turvallisuuspoliittisia teemoja käsitteleviin viesteihin liitetään Twitterissä usein aihetunniste #turpo.

Toimittaja: Heikki Hakala, @heikki_hakala