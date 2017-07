Erikoistutkija LM:lle: On epätodennäköistä, että Paavo Väyrynen yltää toiselle kierrokselle

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railo ei usko Paavo Väyrysen mahdollisuuksiin presidentinvaalikisassa. Railo kommentoi asiaa Lännen Medialle, jonka uutisen on julkaissut muun muassa Turun Sanomat.

Väyrysen pääsyä toiselle kierrokselle Railo pitää hyvin epätodennäköisenä.

– Istuva presidentti Sauli Niinistö on hyvin suosittu ja hän on profiililtaan samankaltainen kuin Väyrynen. He ovat molemmat vanhempia miehiä, konservatiiveja, oikeistolaisia ja porvarillisia. Tämä pitää jo huolta siitä, että he eivät ole todennäköinen pari toisella kierroksella. Sinne kaikella todennäköisyydellä menee Niinistö ja häntä vastaan asettuu ehdokas, joka on vasemmistolainen, liberaali tai näitä molempia, Railo arvioi.

Itsestään selvänä Railo pitää sen sijaan sitä, että Väyrynen vie ääniä keskustan ehdokkaalta Matti Vanhaselta, vaikka hänen mukaansa vaikutus ei ole dramaattinen. Railo arvioi myös Vanhasen mahdollisuudet presidenttikisassa heikoiksi.

Pitkäaikainen keskustapoliitikko Väyrynen on ollut puoleen presidenttiehdokas kolmissa presidentinvaaleissa, viimeksi kuusi vuotta sitten, jolloin hän jäi kisassa kolmanneksi Niinistön ja vihreiden Pekka Haaviston taakse. Nyt hän pyrkii ehdokkaaksi kannatusyhdistyksen kautta. Sitä varten Väyrysen tukijoiden tulee kerätä 20 000 kannattajakorttia, minkä onnistuminen on vielä epäselvää.