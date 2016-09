Vihreiden Touko Aalto vaatii hallitukselta selvitystä sote-leikkauslistasta

Nordic Healthcare Group (NHG) on laatinut hallitukselle arvion, miten sote-uudistuksessa voidaan säästää kolme miljardia euroa vuoteen 2029 mennessä. Käytännössä säästöpotentiaali tarkoittaa kustannusten kasvun hillitsemistä. Arvio löytyy alueuudistuksen verkkosivuilta.

– Julkisuuteen nousseet leikkauslistat on tuotava eduskunnan tietoon ja keskusteltavaksi. Paras tapa tehdä tämä on siirtää sote-uudistus parlamentaariseen valmisteluun pelkän seurantaryhmän sijaan. Jos hallitus ei ole siihen valmis, eduskuntaan on tuotava säästölistasta pääministerin ilmoitus. Näin merkittävistä asioista ei voi lukea ensimmäistä kertaa lehdestä, vihreitä sote-uudistuksen seurantaryhmässä edustava kansanedustaja Touko Aalto toteaa.

Leikkauslistat antavat Aallon mukaan syyn epäillä, että hallitus on erkaantunut sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista vähentää terveys- ja hyvinvointieroja sekä hillitä kustannusten kasvua rakenteellisilla uudistuksilla.

Lännen Media on uutisoinut, mitä säästöt tarkoittavat käytännössä ihmisten arjessa. Vanhuspalveluista on mahdollista säästää lähes miljardi. Lisäksi säästöjä voidaan saada muun muassa lasten- ja nuorten palveluista, vammaispalveluista sekä päihde- ja mielenterveyspalveluista.

– Listassa huomio kiinnittyy myös yli puolen miljardin leikkaukseen perusterveydenhuollosta. Se on vastoin sote-uudistuksen alkuperäistä tavoitetta siirtää painopiste perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisyyn, jotka ovat erikoissairaanhoitoa edullisempia, Aalto huomauttaa.

Alun perin sote-uudistuksesta ajateltiin saatavan kustannussäästöjä saattamalla hoitopolut kuntoon, jolloin asiakkaat saavat tarpeellisen hoidon hyvissä ajoin, nopeasti ja tehokkaasti. Pikaisesti pystyyn pantava laaja valinnanvapausmalli tekee tällä lailla saatavat säästöt Aallon mukaan jokseenkin mahdottomiksi.

– Nähtävästi hallitus on itsekin havainnut tämän, ja siksi sote-rahoitukseen on kehitetty leikkuri ja tilattu konsultilta leikkauslista, Aalto arvelee.