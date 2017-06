Vedonlyöjät veikkaavat Touko Aaltoa seuraavaksi vihreiden puheenjohtajaksi

Vedonlyöntiyhtiö Unibetin vedonlyöntikertoimet kertovat, että jyväskyläläinen ensimmäisen kauden kansanedustaja Touko Aalto (33) on vedonlyöjien suosikki vihreiden seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Ville Niinistö luopuu vihreiden puheenjohtajuudesta ja viikonloppuna hänen tilalleen valitaan uusi puheenjohtaja.

Vihreät järjestivät puheenjohtajavalinnasta neuvoa-antavan jäsenäänestyksen, joka päättyi torstaina. Yhdistysvlain mukaan sitovia jäsenäänestyksiä ei voi järjestää, mutta vihreät pitävät äänestyksen tulosta poliittisesti sitovana.

Jäsenäänestyksen tulos julkaistaan lauantaina kello kahdelta iltapäivällä Tampereella järjestettävässä puoluekokouksessa, jonka jälkeen puheenjohtaja valitaan virallisesti.

Aallon kerroin Ubibetin vedonlyönnissä on tällä hetkellä 1,75. Kansanedustaja Emma Karin kerroin on 2,00. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Krista Mikkosen kerroin on 15,00. Sama kerroin on myös tutkija Maria Ohisalolla ja kansanedustaja Olli-Poika Parviaisella. Tutkija Mija Följtin kerroin on 20,00.