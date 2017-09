Vasemmistoliitosta piikitellään Touko Aaltoa: Vihreistä on tullut uusi kokoomus

Touko Aallon mukaan spekulaatiot tulevasta hallituspohjasta ovat ennenaikaisia. Spekulaatiot lähtivät käyntiin torstaina, kun Ylen kannatusmittaus vahvisti kokoomuksen ja vihreiden olevan kannatukseltaan Suomen suurimmat puolueet.

Suomen Kuvalehti kertoi omiin lähteisiinsä vedoten, että Aallon suosikkipuolue hallituskumppaniksi olisi kokoomus.

Vasemmistoliiton poliitikot tarttuivat perjantaina Twitterissä näihin spekulaatioihin.

– Vihreät profiloituneet vastustamalla kokoomuksen koulutusleikkauksia, jos tavoitteena hallitus samaisen puolueen kanssa niin mikä muuttuu?, kysyi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Touko Aalto vastasi Anderssonin tviittiin Facebook-päivityksellä.

– Ilmassa on jo paljon spekulaatioita tulevasta hallituspohjasta, vaikka vaalikausi on hädin tuskin yli puolenvälin. Nuo puheet ovat todella ennenaikaisia. Vihreät on valmiit keskustelemaan asiakysymyksistä ja yhteistyöstä kaikkien puolueiden kanssa, Touko Aalto kirjoitti päivityksessään.

Aallon mukaan ainoa puolue, jonka kanssa vihreät ei suostu samaan hallitukseen, on Jussi Halla-ahon johtama perussuomalaiset.

Touko Aalto totesi Facebook-päivityksessään olevansa eri mieltä keskustan ja kokoomuksen nykyisessä hallituksessa harjoittamasta politiikasta, joka hänen mukaansa "leikkaa valtavasti koulutuksesta, lisää tuloeroja, heikentää perus- ja ihmisoikeuksia, ylläpitää ympäristölle haitallisia yritystukia ja heikentää luonnon monimuotoisuutta".

Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Arhinmäki vastasi Aallon kirjoitukseen rinnastamalla Aallon johtamat vihreät kokoomukseen.

– Vihreissä on tapahtunut selvä tyylillinen muutos puheenjohtajan vaihtumisen myötä. Kokoomus on saanut rinnalleen maltillisen kokoomuksen, Arhinmäki totesi tviitissään.

Aalto kehotti Arhinmäkeä kääntämään katseen omaan palloon. Jalkapalloentusiastina tunnettu Arhinmäki vastasi, että "pallopeleissä kannattaa katsoa pikemminkin omien ja vieraiden liikkeitä kuin omaa palloa".

– Oman pallon tuijottaminen tehotonta sooloilua, Arhinmäki sivalsi tviitissään.