Timo Heinosen mukaan ilmatilaloukkaukset liittyivät Suomen USA-yhteistyöhön

– Ei varmasti ollut sattumaa, että kaksi tällaista ilmatilanloukkausta tapahtuu juuri nyt, Timo Heinonen toteaa Verkkouutisille.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) ja Yhdysvaltojen varapuolustusministeri Robert Work allekirjoittivat perjantaina puolustusyhteistyötä koskevan aiejulistuksen. Torstaina venäläiset Su-27-hävittäjäkoneet loukkasivat Suomen ilmatilaa kahteen otteeseen Porvoon edustalla. Tapausta on pidetty poikkeuksellisena.

– Kyllä niillä Venäjä halusi varmasti oman mielipiteensä kertoa, mutta onneksi itsenäisenä maana voimme ystävämme valita kun naapureita emme voi, Timo Heinonen toteaa.

Venäläishävittäjä loukkasi myös Viron ilmatilaa. Lisäksi Viron yleisradio kertoi Venäjän Itämeren laivaston kuljettaneen perjantaina Iskander-M-ohjusjärjestelmää salaa siviilialuksella kohti Kaliningradia.

Viron asevoimien komentaja, kenraali Riho Terras kuvasi sekä Suomen että Viron tapahtumia "viestiksi Natolle". Hänen mukaansa Venäjän toiminta kertoo halusta hallita Itämerta samaan tapaan kuin se hallitsee Mustaamerta.

– Venäjällä on selkeästi huoli Itämerestä ja sen "herruudesta" ja kyllä ymmärrän ja tavallaan jaankin Terraksen ajatukset, Timo Heinonen sanoo.

– Osaltaan Venäjän toiminta vain vahvistaa sitä että valitsemamme toimintalinja on ollut pitkässä juoksussa oikea, ja on nytkin oikea yhteistyön syventämisessä. Meidän on syytä edetä määrätietoisesti ja tehdä työtä Itämeren turvallisuuden takaamiseksi, hän jatkaa.