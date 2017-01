Timo Heinonen: Museo- ja harrasteautot nostettava autoverotuskeskusteluun

Timo Heinonen olisi valmis ottamaan mallia esimerkiksi Ruotsista.

– Museoautot ja esimerkiksi kaikki riittävän vanhat autot tulisi vapauttaa vuotuisista veroista kokonaan. Nämä autot näyttelevät pientä osaa kokonaisuudessa ja autojen pelastamiseksi ja historian vaalimiseksi tämä olisi pieni kädenojennus kalliissa työssä, hän toteaa.

Heinonen haluaa nostaa museoautojen rinnalle myös harrasteautot. Harrasteautoille voisi luoda vastaavan rekisterin.

– Pitäisi luoda malli, missä tällaiset autot voisivat olla harrasteajoneuvorekisterissä ja siirtokilvistä kehiteltävällä mallilla useampi auto samojen kilpien alla toki aina vain yksi kerrallaan ajossa, hän esittää.

Liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) esitys autoilun verotuksesta sisältää Heinosen mukaan myös hyviä ja kannatettavia esityksiä. Hänen mielestään tavoitteena on oltava autoverosta luopuminen. Autokanta pitää saada nopeammin uudistumaan.

– Sen sijaan autojen seurantaa en itse ole kannattamassa. Meillä on jo polttoainevero, joka on kulutukseen ja päästöihinkin perustuva. Se on toimiva ja hyvä malli kannustaa vähän kuluttaviin autoihin, toteaa Heinonen ja sanoo, että ratkaisu pitää etsiä vain sähköllä ja muilla uusilla "polttoaineilla" liikkuviin autoihin.

Liikenteeltä ei Heinosen mukaan ole mahdollista kerätä nykyistä enempää veroja eikä oman auton käyttöä saa tehdä pitkien etäisyyksien maassa mahdottomaksi.

– Nyt on hyvä käydä avoin keskustelu siitä, miten autoilua tulevaisuudessa verotetaan.