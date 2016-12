LM: Timo Harakka kertoo puheenjohtaja-aikeistaan ensi viikolla

– Kannustusta ja kannatusta on tullut aivan valtavasti. Minulle vahva tuki tarkoittaa sitä, että suhtaudun asiaan kaikella vakavuudella. Erityisesti minua on ilahduttanut, että kyselyitä ja pyyntöjä on tullut ympäri Suomea ja että nuoret demarit ovat olleet erityisen aktiivisia, Timo Harakka sanoo Lännen Medialle muun muassa Ilkan julkaisemassa jutussa.

– Minun pitää pohtia, olisiko isänmaan ja puolueen etu, että olisin käytettävissä. Annan vastaukseni ensi viikolla, hän sanoo.

Istuva puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti marraskuussa haluavansa jatkokaudelle. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi Rinteen ilmoituksen jälkeen, ettei asetu ehdolle.

Puheenjohtajavaalia odottavien demareiden katseet kohdistuvat nyt Harakkaan ja kansanedustaja Tytti Tuppuraiseen.

SDP:n puoluekokous valitsee seuraavan puheenjohtajan 4. helmikuuta Lahdessa.