SDP:n Tuula Haatainen vaatii hallitukselta perhevapaauudistusta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haataisen mielestä hallituksen ei pidä enää vitkutella lapsiperheiden arkea helpottavan uudistuksen kanssa.

– Tarvitsemme joustavamman perhevapaamallin, joka istuu nykypäivän työelämään. Perhevapaiden tasaisempaa jakoa molempien vanhempien kesken on tuettava. Joustavan perhevapaamallin on tuettava vanhempien mahdollisuutta jakaa vapaat mahdollisimman joustavasti. Hyvin toteutetulla uudistuksella on myönteinen vaikutus pienten lasten äitien asemaan työelämässä ja palkkakehitykseen, Haatainen sanoo.

Hänen mukaansa perhevapaiden on tuettava erilaisia perheitä työn, opiskelun ja perheen yhteensovittamisessa.

– Työelämä ja lapsiperheiden todellisuus on muuttunut ja siksi perheiden sosiaaliturvan ja perhevapaiden on paremmin tuettava perheiden selviytymistä.