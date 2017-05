Pohjalainen: pääministeri tapaamaan Teslan johtoa

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) tapaamista henkilöautovalmistaja Teslan toimitusjohtaja Elon Muskin kanssa on valmisteltu ja sen olisi tarkoitus toteutua alkukesästä, kertoo sanomalehti Pohjalaisessa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

– Tällä hetkellä ongelma on siinä, ettei ole ihan varmaa, mikä siellä on tahtotila, mitä he hakevat, Lintilä sanoo.

Tesla on kaavaillut rakentavansa uusia Gigafactory-akkutehtaita palvellakseen maailmanlaajuisia markkinoita paremmin. Ainakin yhden tehtaan olisi tarkoitus sijoittua Eurooppaan ja sen osalta myös Suomessa ollaan oltu kiinnostuneita. Yhtenä mahdollisena paikkana on pidetty Vaasaa.

Elon Muskin vierailua Suomeen on Lintilän mukaan myös valmisteltu.