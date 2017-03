EU-parlamentin puhemies myöntää virheet: Tarvitaan perusteellista muutosta

– Me emme ole kyllästyneitä Eurooppaan. Haluamme kuitenkin sen toimivan paremmin. On tehty paljon virheitä. Euroopan unioni ei ole vielä täydellinen, usein se on etäinen, hajanainen, tehoton ja liian byrokraattinen, Antonio Tajani sanoi Rooman sopimusten allekirjoittamisen 60-vuotisjuhlatilaisuudessa Roomassa lauantaina.

– Euroopan parlamentti on ainoa eurooppalaisten suoraan valitsema toimielin, ja sen puhemiehenä olen huolissani siitä, että yhä useammin Euroopan unioni jättää kansalaiset kylmäksi, hän jatkoi,

Tajani totesi, ettemme voi jatkaa eteenpäin, ellei unioni tule lähemmäksi ihmisiä.

– Pelkkä unionin kuvan kiillottaminen ei riitä. Tarvitaan perusteellista muutosta. Tarvitaan toimivia välineitä, joilla reagoidaan työttömien ahdistukseen ja nuorten hätään, kun he eivät voi suunnitella tulevaisuuttaan, sekä niiden ihmisten pelkoihin, jotka tuntevat olonsa uhatuksi terrorismin ja laittoman maahanmuuton takia. On vastattava niille, jotka rajojemme sisä- tai ulkopuolella vaativat meitä seisomaan tunnustamiemme arvojen takana, hän sanoi.

Euroopasta on tultava tekojen Eurooppa

Tajanin mukaan meidän ei pidä tänään sortua omahyväisyyteen ja viettää jälleen yhtä kaunopuheista juhlaa.

– Julistus, jonka piakkoin allekirjoitamme, on kansalaisille annettava vahva poliittinen sitoumus. Sen allekirjoittavat kaikki 27 jäsenvaltiota ja unionin toimielinten korkein johto. Euroopan parlamentti lupaa varmistaa, että tämä tahdonilmaus ei jää pelkästään sanoiksi, hän sanoi.

Tajanin mukaan on saatava jälleen aikaan kasvua, houkuteltava investointeja, luotava työpaikkoja ja tehtävä Euroopan unionista oikeudenmukaisempi ja yritysystävällisempi.

– Yhteiseen valuuttaan on liityttävä todellinen lähentyminen ja yhteiset uudistukset, todellinen talouden hallinta.

Tajani esitti, että vakaus- ja kasvusopimuksen lisäksi tarvitaan sukupolvien välistä solidaarisuussopimusta.

– Emme voi jättää nuorten huoleksi hallitsemattomia velkoja ja tehottomia talouksia, jotka vaikeuttavat työpaikkojen luomista. Meidän on turvattava myös heille sosiaalinen markkinatalous. Tarvitaan yksinkertaisempia sääntöjä ja menettelyjä. Meidän ei pidä kiinnittää liiaksi huomiota yksityiskohtiin, hän sanoi.

Yksityiskohtien sijaan on Tajanin mielestä keskityttävä suuriin maailmanlaajuisiin haasteisiin: ulkopolitiikkaan, puolustukseen, kauppaan sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan.

– Yksikään Euroopan valtio ei ole yksin riittävän vahva neuvotellakseen Yhdysvaltojen, Kiinan, Venäjän tai Intian kanssa. Vain yhdessä toimien pystymme aidosti harjoittamaan suvereniteettiamme, hän totesi.

Meidän on jatkettava toimia avoimempien markkinoiden puolesta ja tehtävä loppu epäreilusta kilpailusta. Aivan kuten unionin sisämarkkinoilla myös maailmanmarkkinoilla on taattava vapaus sääntöjen puitteissa – niillä ei saa vallita viidakon laki.

Yhteistä puolustusta, rajojen hallintaa

Tajanin mukaan EU:n on myös käynnistettävä suuri yhteisen puolustuksen hanke.

– Unionin kansalaisten suojelemiseksi tarvitsemme enemmän keskinäistä luottamusta. Tiedustelupalvelujen, tuomareiden ja poliisivoimien on vaihdettava keskenään tietoja ja tehtävä yhteistyötä. Rajojemme valvomiseksi meidän on myös vahvistettava Euroopan raja- ja merivartiovirastoa, hän luetteli.

Tajani vaati myös turvapaikkaoikeutta käsittelevän Dublin-asetuksen perusteellista uudistamista.

– Meidän on oltava tinkimättömiä sekä turvapaikkaan oikeutettujen henkilöiden vastaanottamisessa että laittoman maahanmuuton torjunnassa, hän sanoi.

– Tämän aikakauttamme määrittävän ilmiön hallitsemiseksi tarvitaan yhteinen strategia Afrikan kehittämiseksi. Tarvitaan vankkaa talousdiplomatiaa, hän sanoi.

Tajanin mukaan näihin haasteisiin tarttuminen vakavilla mielin edellyttää enemmän kuin koskaan yhtenäistä Eurooppaa.

– Emme voi jättää asioita puoliväliin. Eurooppaa ei tule tuhota, vaan sitä on muutettava.

- Unioni on paljon enemmän kuin pelkät markkinat tai yhtenäisvaluutta. Vapauden, vaurauden ja rauhan ihanteet kuvaavat unionin rajoja ja meidän identiteettiämme, Tajani sanoi.

Tajani myönsi, että meidän on pohdittava tekemiämme virheitä ja muutettava kuva Euroopan unionista käytännöstä vieraantuneena ja tehottomana.

– Vain näin voimme antaa nuorille jälleen tunteen siitä, että he ovat osa suurta hanketta, ja samalla unelman paremmasta Euroopasta ja maailmasta, hän sanoi.