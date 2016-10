Kokoomuksen Wallinheimo vaatii hallitusta puuttumaan osamaksukaupan ongelmiin

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin rikollisten hyödyntävän systemaattisesti suomalaisen osamaksukaupan suurinta ongelmaa eli puutteellista asiakastietoa petosten tekemiseen. Tyypillisessä tapauksessa petoksen tekijä on maksanut käsirahan arvokkaasta tuotteesta, joka on myyty edelleen katukaupassa. Lopulta osamaksut on jätetty maksamatta.

– Tilanne on kestämätön monessakin mielessä. Puutteellisten tietojen perusteella tehtävistä petoksista maksumiehinä ovat suoraan osamaksukauppaa harjoittavat yrittäjät. Välillisesti laskua maksamme myös kaikki me muut kuluttajat. Siksi kannustan nyt hallitusta jämäköihin toimiin tilanteen muuttamiseksi, Sinuhe Wallinheimo toteaa.

Yhdeksi ratkaisuksi hän ehdottaa positiivisen luottotiedon hyödyntämistä.

– Petoksia voidaan merkittävässä määrin estämään, jos luotottajilla on mahdollisimman hyvä tietotaso asiakkaastaan, heidän tuloista ja velkakäyttäytymisestä. Nykytilassa Suomi on likipitäen kaikkiin muihin EU-maihin nähden huonommassa asemassa salliessa vain ns. negatiivisen asiakastiedon keräämisen ja välittämisen. Se ei ole reilua kotimaisia yrittäjiä kohtaan ja siihen pitäisi nyt saada muutos, Wallinheimo linjaa.

Usein kuultu syy vastustaa positiivista luottotietorekisteriä on liittynyt kuluttajan tietosuojaan. Sen on pelätty rapautuvan, jos asiakkaasta saisi jatkossa jakaa muutakin tietoa kuin voimassaolevat maksuhäiriömerkinnät. Wallinheimo ei jaa tätä näkemystä.

– Ruotsi ja Tanska ovat maita, joissa on paitsi käytössä positiivinen luottotieto myös Suomen tapaan korkea kansalaisten tietosuoja. Ratkaisuja siis on, jos niitä vain halutaan etsiä, Wallinheimo toteaa.