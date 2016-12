SuPerin Silja Paavola: Terveysasemien ovenavauspalveluille tulee todella kova hinta

Silja Paavolan mukaan hallitus joutui luopumaan uudistukselle asetetuista tärkeimmistä tavoitteista ja nosti keskiöön hallituksen sopimat linjaukset silläkin uhalla, että tulemme saamaan jatkossa kokonaistaloudellisesti arvioiden kalliimman järjestelmän.

– Alkuperäinen sote-uudistuksen tarve lähti siitä, että haluttiin tarjota kansalaisille helpompi pääsy terveysasemien lääkärivastaanotoille. Nyt esitetystä sote- ja maakuntauudistuksesta tulee kansalaisille todella kallis ovenavauspalvelu yksityisfirmojen lääkärien vastaanotoille, sanoo Paavola.

– Suomella ei ole varaa tällaisiin kokeiluihin, hän lisää.

Hallituksen esittämässä keskeneräisessä valinnanvapauden vaikutusten alustavassa arvioinnissa hallitus itse toteaa arvioinnin olevan hyvin vaikeaa. Hallitus toteaa, että yritystoiminnan mahdollisuudet ja asiakkaiden mahdollisuudet valita palveluiden tuottajat paranevat.

Samassa arvioinnissa todetaan myös monituottajajärjestelmän rakentamisen aiheuttavan lisäkustannuksia ja saumattomien palveluketjujen toteutumisen olevan hyvin haastavaa. Myös asiakkaiden yhdenvertaisuuden ennakoidaan kärsivän.

– Sokerina pohjalla hallituksen arviossa on, että tietojärjestelmien rakentamisen toteutustapa on vielä epäselvä ja säästöjen toteutuminenkin on epävarmaa, Paavola sanoo.

Uudistusesityksen parasta antia puheenjohtaja Paavolan mielestä on se, että terveysasemien lääkäripalvelut ovat jatkossa helpommin saatavissa.