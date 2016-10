Suomi ja Yhdysvallat sopivat puolustusyhteistyön syventämisestä

Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälistä puolustusyhteistyötä koskeva aiejulistus (Statement of Intent) on allekirjoitettu, kertoo puolustusministeriön tiedote. Aiejulistuksen allekirjoittivat puolustusministeri Jussi Niinistö ja Yhdysvaltain varapuolustusministeri Robert Work perjantaina Finlandia-talolla.

Aiejulistuksen tavoitteena on syventää kahdenvälistä puolustusyhteistyötä, lisätä säännönmukaisuutta ja monipuolistaa yhteistyötä. Aiejulistus on yleinen yhteistyöasiakirja, joka ei sido osapuolia oikeudellisesti eikä sisällä maiden välisiä puolustussitoumuksia. Julistuksen toimeenpanoa on tarkoitus tarkastella säännöllisesti.

Yhteistyötä vahvistetaan muun muassa puolustuspolitiikassa, tiedonvaihdossa, suorituskykyjen, valmiuden ja yhteystoimintakyvyn vahvistamisessa, koulutus- ja harjoitustoiminnassa, puolustusmateriaalialalla, tutkimus- ja kehitysyhteistyössä, evaluoinnissa sekä kansainvälisissä operaatioissa.