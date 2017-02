Kokoomuksen Timo Heinonen: Suomalaisesta ruoasta vientiartikkeli

Timo Heinosen mukaan elintarvikealalla on paljon toistaiseksi hyödyntämätöntä potentiaalia, jonka avulla esimerkiksi viennin kasvattaminen olisi mahdollista.

– On tärkeää, että alaa tulevaisuudessakin tuetaan hyvin koordinoidulla, korkeatasoisella tutkimus- ja opetustyöllä. Alaa on myös markkinoitava aktiivisesti, jotta tulevaisuudessa Suomi on kansainvälisesti tunnettu, korkealaatuisten tuotteiden ja korkean elintarvikeosaamisen vientimaa, Heinonen toteaa.

Hallitus hyväksyi torstaina ruokapoliittisen selonteon, johon on kirjattu Suomen ruokapolitiikan päämäärät ja painotukset vuoteen 2030 asti.

– Tarkoitus on, että vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Meidän on kehitettävä koko elinkeinoa siten, että suomalainen, puhdas ruoka houkuttaa kuluttajia sekä kotimaassa että ulkomailla. Tähän kuuluu olennaisesti myös se, että vaikutetaan eri EU-instituutioihin ja toisiin jäsenvaltioihin, jotta EU:n yhteinen maatalouspolitiikka huomioi Suomen erityispiirteet, Heinonen sanoo.

Heinonen muistuttaa, että tulevina vuosina ympäristön muutokset, väestön taloudellinen eriarvoistuminen ja ikääntyminen sekä kaupungistuminen tulevat jatkumaan, ja nämä on osattava ennakoida.