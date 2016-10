STTK: Nuorten työttömyys ja tulot pitää korjata poliittisin toimin

STTK:n Antti Palolan mukaan pitkään jatkunut taantuma on heikentänyt erityisesti nuorten työmarkkinatilannetta Suomessa kuten muuallakin Euroopassa.

– Nuorten tulotason kasvu on heikkoa ja heidän on vaikea päästä rakentamaan omaa elämäänsä. Taloudellisen aseman lisäksi tämä lisää näköalattomuutta ja näkyy esimerkiksi poliittisen populismin kasvuna tai osaltaan syntyvyyden laskuna. Tämä kaikki on otettava vakavasti ja niihin tulisi puuttua poliittisin toimin, Palola vaatii.

Hän ihmettelee, että samanaikaisesti Suomessa keskustellaan matalapalkka-alojen lisäämisestä ja perintöveron alentamisesta.

– Voidaankin kysyä, olemmeko me luopuneet ajatuksesta, että nuoret voivat rakentaa elintasoaan ensisijaisesti oman työnsä kautta, Palola toteaa tiedotteessa.

Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOK:n puheenjohtaja Jemi Heinilä muistuttaa, että työelämään kiinni pääsemisen vaikeus heijastuu koko elinaikaiseen toimeentuloon aina eläkepäiviin asti.

– Nyt tarvitaankin pikaisesti keinoja tilanteen helpottamiseksi, hän ehdottaa.

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen puolestaan toteaa, että kulutukseen kohdistuvat leikkaukset ja yhteiskunnallisen keskustelun toivoton ilmapiiri horjuttavat nuorten uskoa tulevaisuuteen.

– Nyt tarvitaan poliitikkojen suunnalta selkeitä signaaleja nuorelle sukupolvelle siitä, että parempiakin aikoja on tulossa, hän vaatii.

STTK järjestää tänään torstaina yhdessä SAMOK:n ja SYL:n kanssa asiasta seminaarin Helsingissä.