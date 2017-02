Petteri Orpo: Hallituksessa puhdistettiin reilusti ilmaa

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo kommentoi tiistaina eduskunnassa hallituksen juuri päättynyttä kaksipäiväistä strategiaistuntoa.

– Olemme sopineet siitä, että teemme niin paljon lisätoimia, että työllisyys kasvaa ja julkinen talous vahvistuu. Että hallitus saavuttaa omat tavoitteensa eli 72 prosentin työllisyyden ja velkaantumisen taittamien, Petteri Orpo sanoi.

– Olen siitä erittäin tyytyväinen. Vahva tahto tehdä lisää, jotta ihmiset pääsevät töihin ja velkaantuminen taittuu.

Petteri Orpolta kysyttiin, kävikö hallitus pelisääntökeskusteluja.

– Kävimme keskustelua kaikista asioista mitä tässä viime aikoina on ollut koska hallitus ei ollut ollut pitkään aikaan koolla. Sanoisin niin, että hallitus on yhteistyökykyisempi ja paremmalla hengellä varustettu kuin tähän palaveriin mennessä. Ja se on ihan hyvä asia, hän vastasi.

– Reilusti puhdistettiin (ilmaa)... Välillä tehtiin töitä otsa rypyssä ja välillä vähän naureskellenkin. Se kertoo ehkä siitä, että meillä on hyvä yhteinen henki ja näkemys siitä, mitä me teemme. Meillä on hyvä hallitusohjelma, siinä on hyvät tavoitteet työllisyyteen, velan taittamiseen hyvinvointipalvelujen turvaamiseen. Niiden eteen me teemme töitä ja tänään löydettiin yhteistä tiekarttaa taas siihen miten edetään.

Eli jonkinlaista ilmapiirikeskustelua käytiin?

– No, ylipäänsä se että istutaan samaan pöytään ja keskustellaan, se pruukkaa ilmapiiriä parantaa.

Yritysverotustyöryhmä saa työnsä päätökseen tällä viikolla. Orpon mukaan ennakkotietona voinee sanoa, että suuria muutoksia ei ole tulossa.

– Johtopäätös sekin, että todetaan, että yritysten verotus ei ole pullonkaula työllisyydelle ja kasvulle tällä hetkellä. Sekin on iso tulos, että kasvun ja työllisyyden esteet eivät löydy tällä hetkellä yritysten verotuksen saralta vaan ongelmat ovat muualla.