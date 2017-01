Sari Sarkomaa haluaa selvittää varhaiskasvatuksen laadun

– Opetus- ja kulttuuriministeriön olisi hyvä pyytää selvityksen lisäksi myös ehdotukset päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi sekä ministeri Kiurun kaudella torsoksi jääneen varhaiskasvatuslain uudistamisen loppuun viemiseksi, sanoo Sari Sarkomaa tiedotteessaan.

– Suomeen tarvitaan varhaiskasvatuksen visio aikataulutuksineen. Tämä jos joku sopii maamme 100 vuotisjuhlavuoden teoksi, hän esittää.

Varhaiskasvatuslain mukaan jokaisella lapsella on oikeus pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Sarkomaan mielestä on syytä arvioida, miten tämä toteutuu eri puolella maata.

Sarkomaa korostaa erityisesti lapsen oikeutta leikkiin ja liikuntaan.

– Varhaiskasvatuslain on arvioitava myös varhaiskasvatuksen johtamista, sillä johtaja rooli päiväkodin pedagogisen toiminnan kehittäjänä ja työyhteisön hyvinvoinnin edistäjänä on keskeinen. Hyvinvoivassa työyhteisössä tehdään motivoitunutta ja tavoitteellista työtä lapsen parhaaksi, hän sanoo.

Sarkomaan mielestä osallistumisastetta varhaiskasvatukseen on lisättävä. Suomessa 3-5–vuotiaiden osallistumisaste on OECD maiden keskitason alapuolella. Varhaiskasvatuksen merkitys muun muassa maahanmuuttajataustaisten lasten kielen opetukselle on hänen mukaansa merkittävä.

– Varhaiskasvatuksen vaikutuksesta lapsen hyvälle elämälle on paljon tutkimustietoa, jotka puoltavat varhaiskasvatukseen osallistumista. Selvityshenkilö tai -ryhmä voisi myös arvioida sitä, miten taataan kaikille lapsille todellinen mahdollisuus osallistua pedagogiseen varhaiskasvatukseen, sanoo Sarkomaa.