Sari Sarkomaa: Valinnanvapauslakiluonnoksen reivaustarve päivänselvä

Hän korostaa, että käynnissä oleva ja maaliskuun lopulla päättyvä lausuntokierros on poikkeuksellisen merkittävä koko sote-uudistuksen onnistumiseksi.

Hallitus lähetti valinnanvapauslain keskeneräisenä lausuntokierrokselle ja tiedotti, että pykäliä täsmennetään vielä lausuntokierroksen aikana ja sen jälkeen. Myös vaikutusarvioinnit valmistuvat lausuntokierroksen jälkeen lopulliseen muotoonsa.

Sari Sarkomaa korostaa lausuntojen tarkkaa läpikäymistä ja sote-kentän kuulemisen tärkeyttä.

– Asiantuntijoiden ja sote-henkilöstön näkemykset on tarkkaan hallituksen vastuuministeri Juha Rehulan (kesk.) johdolla puitava ja hyödynnettävä valmistelussa. Urakka on iso ja hallituksen on yhteistuumin suunnattava voimavaransa tähän. Avokonttorissa on istuttava, kunnes laki on laadukas, vaatii Sarkomaa.

Hän muistuttaa, että valmiista valinnanvapauslaista on saatava kunnolliset vaikutusarviot. Sote-uudistuksen onnistumisen edellytyksenä ovat vedenpitävät vaikutusarviot ja kunnollinen tietopohja uudistuksen vaikutuksista.

– Sote-uudistusta on valmisteltu useita kertoja ja oppia on otettava edellisistä virheistä. Viimeksi eduskunnassa kaatuneessa uudistuksessa vaikutusarviot olivat vajavaiset, muistuttaa Sarkomaa.

Hän olisi mieluiten tuonut eduskuntaan yhtä aikaa sekä maakunta- ja sote-järjestämislain että valinnanvapauslain.

– Ymmärrän hallituksen aikataulun, mutta kaupunkilaisjärki sanoo, että paketti on kokonaisuus ja kokonaisuutena eduskunnan on se arvioitava, sanoo Sarkomaa.