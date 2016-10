Sari Sarkomaa kiittelee sääntelyn parempaa vaikutusarviointia

Sari Sarkomaan mukaan avaus on luontevaa jatkoa tänä vuonna toimintansa aloittaneen lainsäädännön arviointineuvoston työlle. Arviointineuvosto on jo nostanut esiin monia kehittämiskohteita.

Sarkomaa on kannustanut hallitusta uudistamaan erityisesti budjettiesityksen vaikutusarviointia. Hän on ehdottanut, että valtion talousarvioon dokumentoitaisiin talouden sopeutustoimien ja uudistusten yhteisvaikutukset eri väestöryhmien toimeentuloon ja hyvinvointiin.

– Näin nykyisen pääluokkiin, lukuihin ja momentteihin perustustuvan tarkastelun rinnalla läpivalaistaisiin, mitä budjettiesitys merkitsee esimerkiksi lapsiperheille, ikäihmisille ja vaikeasti vammaisille, Sarkomaa sanoo.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.), kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) sekä työ- ja oikeusministeri Jari Lindström ps.) kertoivat maanantaina, että keskeiset asiantuntijalaitokset kutsutaan koolle kehittämään lainsäädännön ja budjetin vaikutusten arviointia.

– Tämä tärkeä avaus osaltaan mahdollistaa keskittymisen oikeisiin asioihin myös eduskunnassa, joka säätää lait ja päättää valtion talousarviosta. Vaikutusten arvioinnit ovat erityisen tärkeitä varsinkin aikana, jolloin joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä ja työn alla on useita yhteiskunnallisesti merkittäviä uudistuksia. On ilo huomata, että maassa on hallitus, joka tarttuu havaittuihin valmisteluprosessin puutteisiin ripeällä otteella, Sarkomaa kiittelee.

Lainsäädännön arviointineuvoston tehtävänä on valvoa, että lakiehdotusten vaikutusarviot tehdään ohjeiden mukaisesti ja riittävän laadukkaasti. Neuvosto tarkastelee esimerkiksi tietopohjan riittävyyttä, käytettyjä arviointimenetelmiä ja arviointien läpinäkyvyyttä. Arviointineuvosto suosittelee havaittujen puutteiden korjaamista ennen lopullisen hallituksen esityksen antamista.