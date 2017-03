Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Korkeakoulujen lukukausimaksut eivät ole pöydällä, eivätkä tule

Hänen mukaansa kokoomuksen linja on kristallin kirkas: ehdoton ei lukukausimaksuille.

– Maksuton ja laadukas opetus on Suomen vahvuus, josta ei ole vara luopua, Sari Sarkomaa sanoo.

– Koulutuksen on oltava maksutonta esiopetuksesta korkeakouluihin. Kokoomuksen linjassa tämä on kiveen hakattu. Hallituksella ei myöskään ole mitään aikeita ottaa asiaa pöydälle. Asia nousee esille aika ajoin tutkijoiden toimesta. Nyt Etlan toimesta. Lukukausimaksut on aina tyrmätty ja niin tehdään myös nyt, Sarkomaa toteaa.

Hänen mielestään lukukausimaksut olisi tuhoisa kynnys monelle nuorelle opiskelujen aloittamiseen korkeakoulussa.