Sari Sarkomaa: Pääministerin kanta perhevapaauudistukseen tervetullut

– Eilisellä pääministerin haastattelutunnilla pääministeri Sipilä laittoi perhevapaaudistuskeskustelun hyvällä tavalla virallisesti vauhtiin. Suurkiitokset viisaasta kannasta pääministerille, Sari Sarkomaa kirjoittaa Facebookissa.

Juha Sipilä sanoi, "että perhevapaauudistusta kannattaa lähteä valmistelemaan huolella. Valmistelu seuraavaa hallituskautta varten voidaan mielestäni käynnistää.”

– Mielestäni tämä on hyvä alku. Jos valmistelu vikkelä, voimme ehtiä päätökseenkin. Tärkeintä on nyt, että asiasta kiistelyn sijaan päästään kunnolla keskusteluun. Se on kaikkien perheiden ja koko Suomen etu, Sarkomaa toteaa.

Sipilä totesi myös, että "keskustelu on kulminoitunut kotihoidon tukeen, mutta se on vain pieni osa kokonaisuutta".

Sipilä sanoo myös haluavansa esimerkiksi kannustaa isiä käyttämään ahkerammin nykyisiä isyysvapaan 54:ää päivää. Sarkomaan mielestä pääministerin näkökohdat ovat loistavia.

– Olisikin perin kummallista, Suomea aktiivisesti uudistava hallitus jättäisi perhevapaat työnsä ulkopuolelle. Varsinkin, kun perhevapaajärjestelmän uudistamiselle on huutava tarve. Ja varsinkin, kun hallituksessa on perheministeri, Sarkomaa kirjoittaa.