Timo Soini: Donald Trump sanoi gallupien valehtelevan, ja niinhän ne tekivät

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini kirjoittaa blogissaan, että kannatusgallupeja käytetään vaaleissa härskisti hyväksi. Hänen mukaansa Donald Trump vei USA:n presidentinvaalien voiton gallupeista huolimatta, koska hän haastoi ne.

– Trump sanoi suoraan, että ne valehtelevat, ja niinhän ne tekivät. Tahallaanko vai taitamattomuuttaan? USA:ssa pitää rekisteröityä äänestäjäksi. Se antaa aina lähtökohtaisesti plussaa… niin kenelle? Ehkä sitä voisi kysyä gallupin tekijöiltä. Mikäli gallupien kyselijät olisivat tulosvastuussa, olisi potkujen aika. Mutta kun eivät ole missään vastuussa, kenellekään. Ei Suomessa, eikä ulkomailla, Soini sanoo.

Hänen mukaansa gallupit osoittautuvat tätä menoa kannattamattomiksi.

– Gallupit ja ExitPollit nyt muka kertoivat heti seuraavana päivänä, ketkä äänestivät mitenkin. Miten se on mahdollista? Kun ne päivää ennen eivät sitä tienneet. Karkea kuva voi olla oikea, mutta ne marginaalit, jotka ratkaisivat eivät, ole seuraavana päivänä selitettävissä.

Soini sanoo Trumpin kampanjan olleen hyvä, ja yksi osa menestystä oli Soinin mukaan Trumpin oma viesti.

– Trumpin voiton syyksi on piirretty valkoista, köyhtynyttä heteromiestä. Mitä vikaa on valkoisessa heteromiehessä? Ei mitään. Samaa ihmisryhmää tarjotaan syylliseksi demokratian toteutumiseen muuallakin kuin USA:ssa. Se on erinomaisen hyvä asia, että heidät on saatu äänestämään. Yksi pöhkö hokema on, että monimutkaisiin ongelmiin ei voi tarjota yksinkertaisia ratkaisuja ja että ”populisteja” äänestävä kansa pettyy. Miksei voi? Kuka sen kieltää? Media huutaa hullunkiilto silmissään, että Trump on pettänyt jo kaikki lupauksensa, ennen kuin on ollut päivääkään virassa, Soini sanoo.

Trump ja perussuomalaiset eivät hänen mukaansa liity toisiinsa, ja ulkoministerinä hän sanoo jättävänsä ottamatta ennakkokantoja.

– Otan tosiasiat faktoina. USA on Suomelle ja Euroopalle tärkeä, ja toimin sen mukaan. Olen käynyt USA:ssa viimeisinä vuosina muutaman kerran vuodessa. Tavannut kaikenlaisilla mielipiteillä varustettuja ihmisiä. En ole punavihreä kuplapoliitikko, Soini sanoo.