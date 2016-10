Timo Soini vertaa PS-vaikuttajien kyselyä Lindtmanin listaan – "Kysyttiin keiltä haluttiin"

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini kirjoittaa blogissaan, että perussuomalaisten perusjäsenkunta on puolueen asialla riippumatta siitä, mikä puolueen kannatus on.

‒ Se on puolueen ydin, joka harvoin näkyy julkisuudessa, mutta jota ilman puolue ei ole mitään ja josta ei tule mitään ilman sitä.

Lännen Media julkaisi lauantaina kyselynsä tulokset, joiden mukaan Soinia kannattaa jatkokaudelle puolueen johtoon alle puolet (48 %) perussuomalaisten ydinvaikuttajista. Soini sanoo, että Lännen Media ei kysynyt kyselyssään puolueen syvältä kentältä mitään.

‒ Siinä mielessä Lännen Median lista oli niin kuin Lindtmanin lista. Kysyttiin keiltä haluttiin, kuka pääsi Lännen Median listalle ja kuka ei, Soini sanoo.

Soinin mukaan kyselyn tulokset eivät kuitenkaan siinä mielessä ole SDP:n Antti Lindtmanin puhujalistojen kaltaisia, että kukaan perussuomalaisista ei hänen käsittääkseen ole antanut tietoa, keitä kyselyn osallistujiksi valitaan.

‒ Mikäli toisin olisi, joku perussuomalainen rykisi mikrofonin edessä, Soini sanoo.

Hän sanoo, ettei halua puuttua Lännen Median kyselyn tuloksiin.

‒ Ne ovat varmasti esitetty niin kuin on vastattu. Miksi on kysytty, mitä on kysytty, on Lännen Median valinta.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö vertasi puolestaan lauantaina Facebookissa keskenään SDP:n Lindtmanin listoja ja perussuomalaisten vuosi sitten tekemää "mustaa listaa", johon sisältyi tutkijoiden, poliitikkojen ja median edustajien nimiä. Niinistön mukaan perussuomalaisten lista oli Lindtmanin listoja härskimpi, sillä puolue pyrki listan avulla hänen mukaansa vaientamaan oman politiikkansa vastaista kritiikkiä.