Presidentin mukaan olemme nähneet pakolais- ja siirtolaisvirroista vasta alun

– Haluan aluksi kiittää pääsihteeriä tämän kokouksen järjestämisestä. Sen aihe on äärimmäisen tärkeä, sillä yli 30 000 henkilöä joutuu lähtemään kotialueeltaan päivittäin, Sauli Niinistö sanoi YK:n pakolais- ja siirtolaisliikettä käsittelevässä korkean tason kokouksessa New Yorkissa maanantaina.

Hän totesi, että inhimillisen kärsimyksen määrä on riipaiseva.

– Humanitaarisen avun tarve kasvaa jatkuvasti samalla, kun YK:n tämänhetkinen humanitaarisen avun rahoitusvaje on 13,3 miljardia dollaria.

Sauli Niinistö totesi, että henkensä edestä pakeneville on annettava riittävä suoja.

– Haluan korostaa nais- ja lapsipakolaisten ja -siirtolaisten oikeuksia. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on perinteisesti ollut Suomen ensisijaisia tavoitteita. Naiset ja lapset joutuvat kärsimään suhteettomasti joutuessaan laajan ja hallitsemattoman muuttoliikkeen jalkoihin. Liian moni heistä joutuu väkivallan ja rikosten, kuten ihmiskaupan, uhreiksi. Näiden haavoittuvien ryhmien oikeuksia on kunnioitettava kaikissa tilanteissa, presidentti sanoi.

Toiseksi Sauli Niinistön mukaan ei riitä, että reagoimme tämänhetkisiin pakolais- ja siirtolaisvirtoihin, sillä olemme nähneet vasta ilmiön ensimmäiset vaiheet.

– Meidän on kiireesti siirryttävä pakolaisvirtojen hallinnoinnista toimiin, joilla puututaan hallitsemattomien väestöliikkeiden perussyihin niiden alkulähteillä. Meidän on lisättävä toimia, joilla estetään ja ratkaistaan konflikteja, ehkäistään pakkomuuttoa sekä helpotetaan pakolaisten vapaaehtoista ja turvallista paluuta kotialueelleen. Ihmisillä on oltava kotimaassaan mahdollisuus kestävään rauhaan, talouskasvuun ja myönteisiin tulevaisuudennäkymiin. Keskeistä on ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja hyvän hallinnon edistäminen.

Kolmanneksi presidentin mukaan on muistettava, ettei muuttoliike ole pelkästään ongelma.

– Päinvastoin, se on aina ollut yksi kehityksen keskeisistä tekijöistä. Hallittu, turvallinen, säännöllinen ja vastuullinen muuttoliike on resurssi, joka on saatava käyttöön. Vaikka pyrimme estämään pakotettua muuttoliikettä ja puuttumaan laittoman muuttoliikkeen kannustimiin, ymmärrämme samalla, että liikkuvuus voi tehostaa talouskasvua ja vähentää köyhyyttä, Sauli Niinistö sanoi.