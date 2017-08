Sauli Niinistön kannattajakorttikeräyksen viimeinen viikko käynnissä

Valitsijayhdistyksen asiamiehen Heikki A. Ollilan mukaan korttien keräys on sujunut vauhdikkaasti ympäri Suomen.

– Eniten on yllättänyt se, kuinka paljon suomalaiset ovat halunneet lähteä itse ja omatoimisesti mukaan järjestämään keräyksiä. Into on ollut kova, keräystapahtumia on ollut useampi sata ja pysyviäkin pisteitä yli sata, hän kertoo.

Korttikeräyksen jälkeen ympäri Suomen olevia kortteja aletaan kerätä kasaan eri maakunnista sekä ulkomailta. Tämän jälkeen korttimäärän kokonaisuus lasketaan.

Kampanjapäällikkö Pete Pokkisen mukaan virallisten kannattajakorttien kokonaismäärä kerrotaan maanantaina 25. syyskuuta. Siihen mennessä odotetaan, että kortit ovat ehtineet palautua laskentaa varten. Tiedot julkaistaan Sauli Niinistön kansanliikkeen nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

– Kerromme kokonaismäärän kerralla syyskuun lopulla. Virallisesti Helsingin vaalipiirilautakunta ottaa vastaan ehdokashakemuksen ja kannattajakortit vasta myöhemmin syksyllä, mutta haluamme laskea määrän ensin itse, Pokkinen kertoo.

Pokkisen mukaan vaalityöhön on myös ilmoittautunut vapaaehtoiseksi kymmeniä tuhansia ihmisiä internetin kautta.