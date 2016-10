PS:n puoluesihteeri KSML:lle: Turvapaikanhakijoiden lomailu kotimaassaan oudoksuttaa

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo sanoo Keskisuomalaiselle, että perusteita, joilla Suomesta turvapaikan saaneille myönnetään kansalaisuus, tulisi tarkentaa ja tarvittaessa kiristää Tanskan mallin mukaan. Hän tiukentaisi kansalaisuutta hakevien kielitaitovaatimusta sekä maassa oloaika- ja toimeentulovaatimusta.

– Minusta kansalaisuuden myöntämisen ehdoton edellytys pitäisi olla riittävän mittainen oma toimeentulo, ja turvapaikan saaneiden tulisi rakentaa suomalaista yhteiskuntaa yhdessä kantaväestön kanssa, Slunga-Poutsalo sanoo.

Hallitus on tehnyt hänen mukaansa paljon hyviä muutoksia, jotka olisi tosin pitänyt toteuttaa jo ennen, kun turvapaikanhakijoiden vyöry maahan alkoi. Tällöin olisi Slunga-Poutsalon mukaan päästy paljon vähemmällä. Välillä hän kuitenkin sanoo miettivänsä, myönnetäänkö turvapaikkoja ja oleskelulupia oikein perustein.

– Esimerkiksi sellainen oudoksuttaa minua, kun turvapaikan saanut henkilö lomailee siinä maassa, josta hän on lähtenyt pakoon. Se panee miettimään, että tarvitseeko hän ihan oikeasti turvapaikkaa, Slunga-Poutsalo sanoo.

Hänen mielestään Suomen kannattaa varautua mahdollisesti edessä olevaan uuteen pakolaisaaltoon.

– Euroopan tilanne on vaikea ja mitä tahansa voi tapahtua tulevaisuudessa.

Slunga-Poutsalo on toiminut puoluesihteerinä reilut kolme vuotta. Hän kertoo, että ylivoimaisesti eniten palautetta tulee maahanmuuttopolitiikasta. Slunga-Poutsalo sanoo päättävänsä asettumisestaan jatkokaudelle kuntavaalien jälkeen.

Hän muistuttaa, että vaalien tulos vaikuttaa paljon mahdolliseen uudelleenvalintaan.

– Timo Soini totesi minulle aikanaan, että jos vaalit menevät hyvin, niin se on puheenjohtajan ansiota ja, jos tulos on huono, niin se on puoluesihteerin syytä.

Perussuomalaisten tavoitteena on parempi tulos kuin edellisissä kuntavaaleissa neljä vuotta sitten.

– Viimeksi meillä oli noin neljä tuhatta ehdokasta ja kannatuksemme oli 12,3 prosenttia. Nyt pyrimme saamaan 4 000–5 000 ehdokasta ja edelliskertaa paremman kannatusprosentin, Riikka Slunga-Poutsalo linjaa.