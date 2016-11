Kokoomuksen Sanna Lauslahti vahvistaisi yli 50-vuotiaiden työmarkkina-asemaa

Suomalaisessa työkulttuurissa meillä on vielä parannettavaa siinä, kuinka suhtaudumme ikääntyviin työntekijöihin ja arvostamme kokemusta.

– Aivan liian monen rekrytoijan ja yrityksen korvien välissä on ennakkoluuloinen asenne siitä, että yli 50-vuotias ei ole kelpo palkattava. Tämä ennakkoluulo on yksinkertaisesti saatava korjattua pois päiväjärjestyksestä. Hallituksen on syytä sisällyttää hallitusohjelman puolivälitarkastelun yhdeksi aiheeksi yli 50-vuotiaiden työntekijöiden työmarkkina-aseman vahvistamisen toimenpiteineen, vaatii Sanna Lauslahti.

Hän huomauttaa, että ikäsyrjinnän kääntöpuolena on se, että samalla menetetään kokemusperäinen tieto.

– Hyvässä päätöksenteossa voidaan yhdistää tuoretta ennakkoluulotonta asennetta kokemuksen kautta saatuun tietoon. Rikas työyhteisö on sellainen, jossa on mukana nuoria, keski-ikäisiä ja myös eläkeläisiä. Se myös luo vahvan pohjan yrityksen menestymiselle ja hyvälle julkiselle palvelulle, sanoo Lauslahti.

Koulutetut työllistyvät työpaikan menetyksen jälkeen muita nopeammin, mutta kun ikää tulee lisää, niin koulutuksen merkitys ja arvo työnantajan silmissä laskee. Mahdollisuudet uudelleen työllistyä laskevat rajusti, kun 50-vuoden ikäpyykki saavutetaan. Yli 56-vuotiaan mahdollisuuden työllistyä uudelleen ovat todella heikot.

– 50-ikärajapyykin saavuttaminen ei pyyhi pois työntekijän osaamista, saati kokemusta. Suomella ei ole varaa menettää yhtään kokenutta tekijää. Kestävyysvajeen yksi ratkaisu on pitää kaikki työikäiset mukana työelämässä, toteaa Lauslahti.