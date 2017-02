Kokoomuksen Sanna Lauslahti haluaa puoliväliriihestä tiekartan osittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen

Myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on ottanut asiaan aiemmin kantaa ja todennut, että maksuton osuus olisi kaikille kolme vuotta täyttäneille 20 tuntia viikossa.

Sanna Lauslahden mukaan hallituksen puoliväliriihessä on tehtävä päätös tiekartasta, jonka avulla edetään kohti osittain maksutonta varhaiskasvatusta.

Tämän lisäksi hän edellyttää, että puoliväliriihessä tulee tehdä ensimmäinen päätös, jolla tavoitetta kohden edetään esimerkiksi laajentamalla osa-aikaista varhaiskasvatusta ikäluokka kerrallaan tai maksuja alentamalla.

Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu noin 70 prosenttia kolme vuotta täyttäneistä lapsista. Esimerkiksi monet oppimisvaikeudet voidaan tunnistaa ennen koulua ja vahvistaa lapsen osaamista tulevaa koulutietä varten.

Monet tahot, kuten viimeisimpänä Elinkeinoelämän keskusliitto, ovat ehdottaneet varhaiskasvatusmaksujen alentamista. Lauslahden mielestä EK:n tekemä ehdotus varhaiskasvatusmaksujen alentamista nykyisestä on oikean suuntainen.

– Osa-aikaisen maksuttoman varhaiskasvatuksen tarjoaminen kaikille on monesta syystä kannatettavaa. Lapsen edun mukaista on, että jokaisella lapsella on mahdollisuus astua koulutielle hyvillä kouluvalmiuksilla. Samoin lapsiperheiden talous on tiukkaa tiukempaa, jolloin maksuhuojennukset helpottavat oleellisesti perheen arkea ja taloushuolia, toteaa Lauslahti.

Maksujen alentamisen puolesta puhuu myös naisten matala työllisyysaste ja kestävyysvajeen taittaminen.

– Varhaiskasvatusmaksujen pienentäminen on myös tasa-arvon ja työnteonkannusteiden lisäämisteko. Tällä päätöksellä voidaan vahvistaa naisten asemaa työmarkkinoilla. Hallitus on ottanut jo aiemmin askeleita oikeaan suuntaan, kun perui varhaiskasvatusmaksujen korotuksen. Erityisen tärkeä päätös oli alentaa pienituloisen yksinhuoltajaperheen maksuja yli 600 eurolla vuodessa, Lauslahti sanoo.

Tiekartan hyväksyminen kohti osa-aikaisesti maksutonta varhaiskasvatusta olisi hänen mielestään looginen jatko hallituksen puoliväliriihessä.