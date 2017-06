EU-ministerit pohtivat laittoman maahanmuuton torjuntaa

Luxemburgissa torstaina ja perjantaina kokoontuvaan oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon osallistuu sisäministeri Paula Risikko (kok.).

EU:n oikeus- ja sisäministerit kokoontuvat torstaina yhteisistuntoon, jonka aiheena on lasten asema muuttoliikkeessä. Istunnossa on tarkoitus hyväksyä päätelmät, joissa painotetaan muun muassa lasten kokonaisvaltaista suojelua, yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden haavoittuvaa asemaa ja muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttumista, jotta lasten lähtöä vaarallisille matkoille voidaan ehkäistä.

Sisäministereiden kokouksessa perjantaina listalla ovat muun muassa EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistamisen eteneminen, Schengenin tietojärjestelmä ja palautuspolitiikka.

– Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palauttaminen on osa turvapaikkapolitiikkaa kaikkialla EU:ssa. Laittoman maahanmuuton torjumiseksi on välttämätöntä, että palautuksiin liittyvää lainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti ja palautukset toimeenpannaan tehokkaasti kaikissa jäsenmaissa, Paula Risikko kertoo.

Ministerikokouksessa käsitellään myös radikalisoitumisen torjuntaverkoston (RAN) kehittämistä.

– Kehittämällä RAN-verkostoa ja yhdistämällä muita EU:n terrorismin torjunnan toimintoja on mahdollista tehostaa toiminnan vaikuttavuutta ja karsia päällekkäisyyksiä. On kuitenkin tärkeää, että hyviksi todetut puolet – ketteryys, joustavuus ja nopea reagointi – säilyvät. RAN-verkoston käytännönläheinen toiminta on erityisesti Suomen kaltaisten pienten maiden kannalta arvokasta, Risikko toteaa.