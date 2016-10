SDP:n Sirpa Paatero: Aiotaanko vapaaehtoistyöstä palkitseminen kieltää?

Verohallinto on päivittämässä ohjetta yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäasioista.

Kansanedustaja Sirpa Paatero kysyy tänään jätetyssä kirjallisessa kysymyksessään, mikä on hallituksen linja tärkeän vapaaehtoistyön tulevaisuuden suhteen.

– Ohjeluonnoksessa tarkennetaan vapaaehtoistyön ja talkootyön palkitsemissäännöksiä. Voiko nyt käydä niin, ettei jatkossa arvokasta vapaaehtoistyötä ja talkootyötä tekeviä voitaisi enää palkita, Paatero ihmettelee.

Naapuriapu, talkoot, vapaapalokunnat, urheiluseurat, järjestöjen toiminnan pyörittäminen, kerhojen ohjaus, diakoniatyö, sairaan ja vammaisen auttaminen ja niin edelleen ovat esimerkkejä laajasta vapaaehtoistyön kirjosta, jota Suomessa on tehty pitkään.

– Ohjeluonnoksessa eri tahoille tehtävällä vapaaehtoistyöllä tai talkootyöllä on erilaiset pelisäännöt. Se on huolestuttavaa. Jotta tärkeää vapaaehtoistyötä tai talkootyötä tekeviä ihmisiä tulee mukaan, on säännöt oltava selkeät ja ennalta tiedossa, toimialasta riippumatta. Toisaalta byrokratian lisääminen nostaa kynnystä ottaa vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Varsinkin jos viranomaisraportointi vaatii jatkossa ammattiosaamista.