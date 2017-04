Juha Sipilä veikkasi kokoomusta ykköseksi

– Veikkasin tämän järjestyksen jo ennakkoäänten perusteella, keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo.

Kokoomus oli Ylen ennusteen perusteella nousemassa kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi 20,4 prosentin kannatuksella, kun äänistä oli laskettu noin 64 prosenttia. SDP oli tässä vaiheessa toisena 19,2 prosentilla ja keskusta kolmantena 17,6 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaisten kannatus olisi 8,2 prosenttia.

Pääministeri Sipilä ei nähnyt puolueiden kannatusluvuissa suurta yhteyttä hallituspolitiikkaan.

– Sotesta on voitu kärsiä jonkin verran, hän arvioi.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi tuloksen osoittavan luottamusta.

– Katsotaan nyt loppuun asti. Totta kai, jos tässä järjestyksessä maaliin mennään, niin kokoomus on kolmatta kertaa peräkkäin maan suurin kuntapuolue. Olemme voittaneet takaisin ihmisten luottamusta. Lähdimme melkoiselta takamatkalta gallupeissa, hän kommentoi vaalitulosennustetta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ei ollut tyytyväinen ennusteen lukuihin.

– Pettymys, jos on lopputulos, Rinne sanoi.

Toinen pettynyt puheenjohtaja oli perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini.

– Me hävitään nämä vaalit. Kun on 17 vetänyt ja 16 voittanut, tuli tämä viimeiseen kohtaan. Puolue on uuden ajan edessä, Soini arvioi.

Hänen mukaansa puolueen kehnolle tulokselle on "monenlaisia syitä". Soini nosti esiin hallituksen sopeuttamispolitiikan.

– Suomen voitto on ollut puolueen tappio.