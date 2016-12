Juha Sipilä oikeuskanslerin arvioista: Hallitus suhtautuu vakavasti lainsäädännön perustuslaillisuuteen

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) vastaa blogissaan oikeuskansleri Jaakko Jonkan sunnuntaina esittämiin väitteisiin, joiden mukaan oikeuskanslerin näkemyksiä on sivuutettu hallituksen lainvalmistelussa.

Sipilä sanoo, että oikeuskanslerin esittämät arviot ovat vakavia ja että lainvalmistelun lähtökohta on aina perustuslainmukaisuus. Lainvalmisteluun liittyvä ongelma on hänen mukaansa pidempiaikainen.

– Hallitus on niihin puuttunut ja reagoinut. Ensimmäisenä toimena hallitus perusti lainsäädännön riippumattoman arviointineuvoston, mikä onkin toiminut erinomaisesti, Sipilä sanoo.

Hänen mukaansa ministeriöiden ensimmäistä 18 kuukautta on leimannut kova kiire.

– Hallitusohjelma on kunnianhimoinen. Suomi on ollut kauan uudistamatta ja hallitus yrittää kuroa kiinni tätä ”uudistamattomuusvelkaa” mahdollisimman paljon hallituskauden aikana. Uudistuksissa työpaine on aluksi valmistelevissa ministeriöissä, sitten se siirtyy eduskuntaan ja sieltä toteutukseen. Se on selvä, että tämä hallitus on ottanut maksimimäärän uudistuksia työn alle.

Sipilä sanoo käyneen selväksi, että lainvalmistelun resurssit ovat monissa ministeriöissä tiukoilla.

– Lainvalmistelun resurssit ja havaitut ongelmat on myös sovittu tammikuun toisen strategiaistunnon aiheeksi. Ministeriöiden siiloutumista olemme saaneet vähennettyä tämän kauden aikana. Hallituksen kärkihankkeet ja uudistukset ovat poikkihallinnollisia ja vaativat usean ministeriön yhteistyötä. Tässä on päästy hyvin eteenpäin. Se, missä ei ole vielä riittävästi edistytty, on resurssien yhteiskäyttö, Sipilä sanoo.

– Jos esimerkiksi lainsäädännön resursseja ei pystytä tehokkaammin siirtämään sinne, missä paine on kovin, tarvittava muutos voi olla yhtenäisen valtioneuvoston ajatus. Sitä pitää miettiä, kun työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Tiitisen työryhmän määräaika on maaliskuun loppuun 2017, hän lisää.

Sipilä kertoo tapaavansa oikeuskansleria viikoittain eri istuntojen yhteydessä.

– Kun oikeuskansleri palaa sairauslomalta töihin, keskustelen hänen kanssaan näistä havainnoista ja niiden tuomisesta esiin myös valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtioneuvosto suhtautuu luonnollisesti äärimmäisen vakavasti lainsäädännön perustuslaillisuuteen. Huolellinen ja luotettava lainvalmistelu on oikeusvaltiomme keskeinen elementti, Sipilä toteaa.