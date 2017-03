Juha Sipilä: Britannian eroilmoitus selkeyttää tilannetta

Britannian eroilmoitus saatiin pääministeri Theresa Mayn lupaamassa aikataulussa keskiviikkona.

– EU 27 on valmis aloittamaan neuvottelut, kun EU-puolen mandaatti on sovittu. Eurooppa-neuvosto hyväksyy suuntaviivat, joiden pohjalta EU 27 neuvottelee, kokouksessaan 29. huhtikuuta. Tästä tapahtumasta alkaa Britannian eroprosessi EU:sta. Monimutkaiset eroneuvottelut on tarkoitus saattaa loppuun kahdessa vuodessa, Juha Sipilä sanoo.

Hänen mukaansa Suomi suhtautuu neuvotteluihin rakentavasti ja odottaa samaa Britannialta.

– Me haluamme pitää Britannian edelleen läheisenä kumppanina. Oikeuksien ja velvollisuuksien on kuitenkin oltava tasapainossa kaikissa Britannian kanssa neuvoteltavissa järjestelyissä, linjaa Sipilä.