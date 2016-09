Pääministeri myönsi: Velaksi elämisen lopettaminen edellyttää kahden prosentin kasvua

Juha Sipilän mukaan hallituksen suunnitelma velaksi elämisen lopettamiseksi vuonna 2021 perustuu siihen, että menot jäädytetään 55 miljardiin euroon. Tulojen ja menojen tasapaino saavutetaan silloin, kun työllisyysaste ylittää 72 prosentin rajan. Se on hallituksen tavoite työllisyysasteelle.

Sipilä luetteli keinoja, joilla tavoitteeseen on tarkoitus päästä, puhuessaan eduskunnan keskustelussa ensi vuoden budjetista keskiviikkona.

Menosopeutuksessa hän muistutti, että neljän miljardin säästöpaketti on tehty, minkä lisäksi säästöjä on tarkoitus saada pitkän tähtäimen uudistuksista, joista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on keskeisin.

– Työllisyysaste tulee pienentämään työllisyysmenoja, Sipilä totesi.

Kolme edellä mainittua palasta muodostavat pääkeinot menopuolella Sipilän mukaan.

Tulopuoli taas edellyttää Sipilän mukaan pääsemistä kahden prosentin kasvutasolle sekä työllisyysasteen nousemista 72 prosentin tasolle.

Kuitenkin valtiovarainministeriön tuoreen ennusteen mukaan talouskasvu on jäämässä hallituksen toimilla kauas siitä, mikä Sipilän mukaan riittäisi julkisen talouden tasapainottamisen tavoitteeseen.

Tälle vuodelle valtiovarainministeriö ennustaa 1,1 prosentin kasvua. Vuonna 2017 kasvuksi ennustetaan 0,9 prosenttia ja vuodelle 2018 1,1 prosentin kasvua. Seuraavat kaksi vuotta jatkuvat valtiovarainministeriön mukaan 1,3 prosentin talouskasvun tasolla.

Työllisyysasteen suhteen Sipilä totesi, että yleinen mielipide ja eduskuntasalin henki vaikuttavat pitävän 72 prosentin tavoitetta epärealistisena. Hän totesi, että näe kuitenkaan mitään syytä, mitkä estäisivät Suomea nousemasta työllisyysasteessa pohjoismaisten kumppaneiden tasolle ja yläpuolelle.

Valtiovarainministeriö ennustaa työllisyysasteen kipuavan 70,1 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.