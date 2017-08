UV:n Simon Elo: Radikaalit tulevat ryminällä sisään perussuomalaisiin

Simon Elo on Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja Sininen tulevaisuus -yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Simon Elon mukaan perussuomalaisissa on tapahtumassa muutos, jossa puolueeseen liittyy radikaaleja jäseniä, ja samalla maltilliset savustetaan ulos.

Elo pohjaa arvion saamaansa palautteeseen. Hän kommentoi Twitterissä perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessa antamia lausuntoja, joiden mukaan puolueeseen olisi eduskuntaryhmien jakautumisen jälkeen liittynyt kolme kertaa niin paljon jäseniä kuin siitä on eronnut. Halla-aho sanoi, että puolueeseen on liittynyt noin 900 jäsentä ja siitä on eronnut 350 jäsentä.

– Paikallisyhdistyksissä ja valtuustoryhmissä on tapahtunut yksittäisiä eroamisia tai loikkaamisia, jotka ovat tietenkin harmillisia, mutta määrä on ollut vähäinen, Halla-aho sanoi.