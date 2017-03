Sanni Grahn-Laasonen: Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen lisäisi työllisyyttä

Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen purkaisi kannustinloukkuja ja lisäisi työllisyyttä, todetaan perjantaina luovutetussa kannustinloukkutyöryhmän raportissa.

– Työryhmä on laskenut, että varhaiskasvatusmaksujen maltillinen alentaminen voisi lisätä työllisyyttä jopa yli 6000 henkilöllä. Varhaiskasvatusmaksut muodostavat kannustinloukun ottaa työtä vastaan, ne ovat erityisesti naisten työllistymisen este. Moni perhe miettii, kannattaako toisen vanhemman – yleensä äidin – palata työelämään, kun varhaiskasvatusmaksujen myötä rahaa ei jää juuri enempää käteen. Maksujen alentaminen edelleen tukisi erityisesti pienituloisten vanhempien työssäkäyntiä, Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Maaliskuun alussa voimaan tulleet varhaiskasvatuksen maksualennukset kohdistettiin pienituloisille 2–3 hengen perheille

Grahn-Laasosen mukaan maksujen alentamista tulisi jatkaa, sillä työnteon tulee aina olla kannattavaa.

– Maksujen alentamisella helpotettaisiin pienituloisten perheiden elämää ja edistettäisiin sekä työllisyyttä että työelämän tasa-arvoa. Yhä useampi lapsi pääsisi varhaiskasvatuksen piiriin, ministeri sanoo.

Hänen mielestään myös perhevapaiden uudistaminen on käynnistettävä välittömästi.

– Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa meidän on etsittävä ensisijaisesti työllisyyttä ja syrjäytymisen ehkäisyä tukevia tapoja. Kokoomus on esittänyt oman perhevapaamallinsa, jonka keskiössä on laadukas varhaiskasvatus ja perheiden joustavien valintojen mahdollisuus. Kokoomus on valmis etenemään asiassa jo tänä keväänä ja toteuttamaan perhevapaauudistuksen jo tällä hallituskaudella, sanoo Grahn-Laasonen.

Kokoomuksen pitkän aikavälin tavoitteena on maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus, johon osallistuu koko ikäluokka.