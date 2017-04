Koirat kärsivät mutta jotkut pitävät rohisevaa hengitystä hauskana

Monet eläimet kärsivät Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton mukaan jalostuksen aiheuttamista ongelmista, vaikka eläimille haittaa aiheuttava jalostus on lailla kielletty.

– Laki on olemassa, mutta sitä ei sovelleta käytännössä. Ehkä joissakin tapauksissa rajanveto on hankalaa, mutta nyt ei puututa pahimpiinkaan tapauksiin. Syyttäjien ja tuomioistuinten asiantuntemus asian suhteen on myös heikkoa, arvioi SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Esimerkiksi useat koirarodut kärsivät jalostuksen aiheuttamista vaivoista, kuten hengitys- ja liikkumisongelmista. Kasvattajat ja omistajat saattavat SEY:n mukaan kuitenkin pitää näitä rotua määrittäviä tekijöitä positiivisina asioina. Osa pitää esimerkiksi joidenkin koirarotujen rohisevaa hengitystä hauskana.

– Sen lisäksi, että tietyt ominaisuudet ovat hassuja ja vetoavat hoivaviettiin, ne ovat usein eläimelle tuskallisia. Tätä moni omistaja ei valitettavasti ymmärrä. Kun eläin ei jaksa liikkua, se on toki tavallaan helppo hoitaa, mutta eläimen hyvinvointi kärsii kovasti monin eri tavoin, Pulli muistuttaa.

Tuotantoeläinten jalostuksessa puolestaan määrittävä tekijä on tuottavuus. Erityisen vahvasti se näkyy broilereiden kohdalla. SEY:n mukaan Suomessa yleisimmin käytetty broilerihybridi 36-kertaistaa painonsa ja on kooltaan valmis teurastettavaksi alle kuudessa viikossa.

– Broilereiden lihaskasvu on jalostettu niin liioitelluksi, että muu keho ei pysy perässä. Siitä seuraa erilaisia, myös kivuliaita ongelmia. Tuottajat vetoavat usein broilereiden hyvinvoinnista puhuttaessa Suomen hyvään tautitilanteeseen. Eläinten hyvinvointiin vaikuttaa kuitenkin hyvin moni muukin asia kuin tarttuvien tautien esiintyminen, Pulli huomauttaa.

Broilerin elämä on lyhyt, ja loppua kohti se sujuu yhä ahtaammin ja monien kohdalla kipua kärsien. Osa broilereista kuolee erilaisten ongelmien seurauksena jo ennen teuraspainon saavuttamista.

– Broilerin elämän loppuvaiheessa tilanahtaus on kova. Eläimen painon kasvettua nopeasti suureksi eläimen kyky toimia itselleen tyypillisellä tavalla kärsii. Myös liikkuminen vähenee todennäköisesti liikkumisongelmien, ei niinkään liikkumistarpeen vähenemisen vuoksi. Elämään kuulunee ainakin osalla broilereista kipua ja muita lihasmassan kovaan nousuun liittyviä hyvinvointiongelmia, Pulli kertoo.

Eläinsuojelulakia uudistetaan parhaillaan. Uudistuksen yhteydessä olisi Pullin mielestä korkea aika kiinnittää huomiota myös haittaa aiheuttavaan eläinjalostukseen ja sen valvontaan. Eläinten hyvinvointia heikentävään jalostukseen puuttuminen auttaisi ohjaamaan jalostusta nykyistä terveempään suuntaan.