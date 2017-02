Seta toivoo hallitukselta translain uudistamista

Juha Rehula olisi Setan mukaan henkilökohtaisesti valmis tuomaan käsiteltäväksi viime hallituskaudella valmistellun esityksen translain muuttamiseksi oikeaan suuntaan.

– Vaikka hallituksessa on erimielisyyttä translaista, näyttäisi siellä kuitenkin olevan tilaa keskustelulle. Toivomme todella, ettei translain kokonaisuudistuksen mahdollisuutta suljeta pois tällä hallituskaudella, kertoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo yhdistyksen tiedotteessa.

Sukupuolen juridista vahvistamista säätelevä nykyinen translaki sisältää Setan mukaan ihmisoikeusloukkauksia ja on jäänyt jälkeen kansainvälisestä kehityksestä. Seta muistuttaa, että nykyinen laki vaatii lisääntymiskyvyttömyyttä eikä tue itsemääräämisoikeutta omaan sukupuoleen. Seta ja muut ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet translain kokonaisuudistusta, jossa itsemääräämisoikeus toteutuu myös alaikäisten kohdalla.

– Pelkkä sterilisaatiopakon poistaminen ei valitettavasti riitä, että ihmisoikeudet toteutuvat. Odotamme kunnianhimoista esitystä, jotta Suomeen säädettäisiin ihmisoikeusperustainen ja ihmisten hyvinvointia tukeva transkai, toteaa Setan puheenjohtaja Viima Lampinen.

Seta kertoo hämmästyneensä hallituksen viime viikolla julkaisemasta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta, jossa mainitaan sukupuolivähemmistöjen itsemääräämisoikeus, mutta ei translain uudistamista.

– On arvokasta, että hallitus tarttuu ihmisoikeusohjelmassa intersukupuolisten oikeuksien parantamiseen, mutta ihmisoikeusohjelma on muutoin epäjohdonmukainen. Translain uudistamisen kohdalla on ammottava aukko ja sen pois jättäminen on keskeisen ongelman kiertämistä, Tarjamo painottaa.