SDP vaatii lainvalmisteluun riittäviä resursseja ja aikaa

– Kansalaisten pitää voida luottaa, että lainvalmistelu toimii laadukkaasti kaikkien kansalaisten parhaaksi. Perustuslakivaliokunta on joutunut muistuttamaan toistuvasti lausunnoissaan hallitusta hyvän valmistelun merkityksestä ja eduskuntaan tuotujen lakiesitysten laadusta, sanoo kansanedustaja Ville Skinnari SDP:n ryhmäpuheessa.

Hänen mukaansa hallituksen lainsäädäntöprosessi ei tällä hetkellä toimi.

– Lainvalmistelu kaatuu hallituksen sisäisiin riitoihin, törmää perustuslakiin tai luonnokset joudutaan vetämään toteuttamiskelvottomina jossain vaiheessa pois. Lainsäädännön arviointineuvosto on useasta lakiesityksestä todennut, että niiden vaikutusarviot ovat ylimalkaisia tai heikosti perusteltuja. Oikeuskansleri on harvinaislaatuisessa ulostulossaan kertonut, että hänen kannanottojaan lakiesitysten perustuslain mukaisuudesta on lakien valmistelussa sivuutettu.

Skinnarin mukaan lainvalmistelun ongelmat eivät ole uusi asia, mutta tämän hallituksen aikana asiat ovat menneet nopeasti huonompaan suuntaan.

– Liian usein hallitus on linjannut poliittisen tavoitteen paneutumatta kunnolla siihen miten tavoitteeseen lainsäädännöin keinoin päästään. Kiireiset aikataulut eivät voi olla peruste tinkiä oikeusvaltion keskeisten periaatteiden noudattamisesta.

Sosiaalidemokraatit antavat pääministerille ja hallitukselle kolme esitystä:

– Antakaa lainvalmistelulle sen edellyttämät resurssit. Aloittakaa nimittämällä hallitukseen kokopäiväinen oikeusministeri. Antakaa lainvalmistelulle tilaa ja säästäkää poliittinen ohjaus niihin kohtiin, joihin se kuuluu. Antakaa lainvalmisteluprosessille se aika, mikä hyvän lainsäädännön valmisteluun kuuluu. Laatu ei ole sellainen asia, mistä voidaan tinkiä poliittisen kiireen takia.

Skinnarin mukaan valtioneuvoston jäsenten ja myöhemmässä vaiheessa eduskunnan, on tiedettävä, mitä ollaan päättämässä.

– Perustuslain mukaisuuden arviointia ei voi sivuuttaa kiireeseen tai poliittiseen ohjaukseen vedoten. Tällainen ei ole hyväksyttävää, eikä edusta hyvää lainvalmistelua, Skinnari sanoo.