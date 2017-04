SDP vaatii hallituksen puoliväliriihestä lisää työllisyystoimia

He ovat huolissaan työ- ja elinkeinoministeriön julkaistua tiistaina Maakuntien suhdannekatsaus 2017:n ja kevään 2017 Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen.

– Hallituksella ei ole varaa enää jatkaa ”Ruususen unta” työllistämistoimissa ja jatkaa leikkauslinjaa. Molemmat asiakirjat paljastavat, että hento käänne ylös taantumasta vaatii hallitukselta tarkkoja täsmätoimia työllisyyteen. Kaikki on pidettävä mukana, eikä syrjäytymisen lisääntymiseltä voi ummistaa silmiä, sanovat Tarja Filatov, Merja Mäkisalo-Ropponen ja Ilmari Nurminen.

– Vaikka taantumasta ollaan nousemassa, niin uusimmat raportit todistavat, että pitkäaikaistyöttömyys kasvaa Pirkanmaan lisäksi neljässä muussa maakunnissa. Suunta on taitettava. Erityisen huolestuttavaa heissä on varsinkin nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys ja työttömyyden pitkittyminen. Ongelma on kuitenkin koko Suomessa yhteinen, koska nuorista on töissä vain 40 prosenttia koko olemassa olevasta työvoimasta, sanoo Nurminen.

Mäkisalo-Ropposen mielestä pitkäaikaistyöttömyydessä edelleen kasvavat Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa tarvitsevat erityistä huomiota.

– Etenkin kun yli 50-vuotiaiden osalta työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen Pohjois-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, hän sanoo.

– Monessa maakunnassa työttömyyden ennustetaan laskevan hiukan, jopa nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden laskua on vihdoin havaittavissa. Tämä on seurausta työvoimapolitiikan aktiivitoimista ja luonnollisesti hieno asia, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Filatov.

– Maakuntauudistuksessa on varmistettava, että aktiivinen työvoimapolitiikka saa lisää potkua, koska rakennetyöttömyyttä ei ole selätetty, hän toteaa.

– Samaan aikaan lähes puolessa maakuntia myös työllisyysaste laskee. Se kertoo, että työllisyyden paraneminen on hiuskarvan ja harvojen alueiden ja investointien varassa. Esimerkiksi Kanta-Hämeessä työllisyysasteen ennustetaan laskevan kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2014. Pohjois-Karjalassa 4,5 ja Pirkanmaalla puoli prosenttiyksikköä, Filatov jatkaa.

Lisäuhkana ovat SDP:n mukaan nousemassa epävakaa kansainvälisenpolitiikan tilanne ja sen vaikutukset talouden kasvuun, sote- ja makutyöttömyyden synty sekä koulutusleikkauksien aiheuttama työttömyys.