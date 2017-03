SDP esitteli perhevapaamallinsa – haluaa rohkaista isiä jäämään kotiin

SDP esitteli tänään perhevapaamallinsa.

– SDP:n mallissa halutaan varmistaa isille oikeus jäädä kotiin, kansanedustaja Tuula Haatainen (sd.) sanoi.

Hän on johtanut puolueen "perhevapaaprosessia" yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön entisen kansliapäällikön Kari Välimäen kanssa. Haataisen mukaan SDP:ssä kehiteltiin vähän toisenlaista perhevapaamallia jo vuonna 2014, mutta ajatus on sittemmin jalostunut.

Tänään esitellyssä SDP:n mallissa äiti saisi ensin 28 päivän ansiosidonnaisen vapaan, joka voi alkaa yksilöllisen tilanteen mukaan. Tämä vastaa nykyisestä äitiysrahasta sitä osaa, joka maksetaan ennen lapsen syntymää.

Molemmilla vanhemmilla olisi oikeus kolmen kuukauden ansiosidonnaiseen vanhempainrahaan, jota ei voi siirtää toiselle vanhemmalle. Lisäksi kuuden kuukauden ansiosidonnainen vanhempainvapaa on mahdollista jakaa vanhempien kesken perheen haluamalla tavalla. Ansiosidonnainen osuus on käytettävä ennen kuin lapsi täyttää kolme vuotta.

Lisäksi perheet saisivat 12 kuukauden tasasuuruisen vanhempainvapaakauden, jolloin perheelle maksettaisiin 600 euroa vanhempainrahaa kuukaudessa. Vanhempainraha voidaan puolittaa, jolloin perheelle maksetaan 300 euroa kuukaudessa 24 kuukauden ajan. Vanhempainrahaan voi käyttää, kunnes lapsi täyttää kymmenen vuotta. Vanhempainrahaa voi siirtää isovanhemman.

SDP:n mallissa yksinhuoltajan on mahdollista käyttää itse kaikki vapaajaksot. Malli toimisi myös etäperheille ja sateenkaariperheille.

SDP:n mallissa pitkä tasarahakausi

SDP:n malli muistuttaa rakenteeltaan kokoomuksen ja SAK:n perhevapaamalleja.

– Lähinnä tässä on eroa tasarahakaudessa. Me halusimme tähän myös joustavuutta ja että sitä voi perheiden eri tilanteiden mukaan säädellä. Tämä on pehmeämpi siirtyminen kuin mikä meillä nykytilanne on, minkälaiset hoitovapaa mahdollisuudet on käytössä, Haatainen sanoi.

Kokoomuksen mallissa ansiosidonnaisen vanhempainrahakauden jälkeen maksettaisiin kuuden kuukauden ajan hoitorahaa, joka olisi 800 euroa kuukaudessa ja puolitettuna 400 euroa yhden vuoden ajan. Puolitettuna etuus riittäisi siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Kokoomuksen malli on pitkälti sama kuin SAK:n malli.

SDP:n mallissa vanhemmille maksettaisiin vuoden ajan 600 euroa kuukaudessa tai kahden vuoden ajan 300 euroa. Etuutta saisi käyttää siihen asti, kun lapsi täyttää kymmenen vuotta.

SAK:n malli olisi kustannusneutraali, eli se ei lisäisi kustannuksia, eikä työnantajien tai palkansaajien maksutaakka kasvaisi nykyisestä. Myös kokoomuksen malli toteutettaisiin kustannusneutraalisti.

Haataisen mukaan myös SDP:n malli on "kohtuullisen kustannusneutraali", mutta mallin kustannukset riippuisivat siitä, kuinka paljon isät käyttäisivät perhevapaita, sillä isillä on suuremmat palkat. SDP ei esitellyt mallinsa kustannuslaskelmia.

SDP mainosti malliaan realistiseksi toteuttaa. Pidemmällä tähtäimellä SDP:n tavoitteena on pidentää kummallekin vanhemmalle korvamerkittyä ansiosidonnaista vanhempainrahakautta kolmesta kuukaudesta.

SDP ajaa päivähoito-oikeuden palautusta

Haatainen ja kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta (sd.) kertoivat SDP:n ajavan subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista kaikille.

– Ei voi olla niin, että jos toinen vanhemmista on työtön, niin sillä perusteella lapsi menettäisi oikeuden kokopäiväiseen päivähoitopaikkaan, Haatainen sanoi.

Lisäksi SDP:n tavoitteena on maksuton varhaiskasvatus. Feldt-Rannan mukaan SDP ei ole määritellyt, kuinka paljon varhaiskasvatusta pitäisi olla viikossa eikä sitä, mistä iästä varhaiskasvatus alkaisi.

SDP:n perhevapaamallissa ansiosidonnaista eikä euromääräistä vanhempainrahaa makseta silloin, kun lapsi on kokopäivähoidossa.