SDP haluaa vallata kaupungit takaisin

Strategista työtä johtaa puolueen varapuheenjohtaja ja Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin.

SDP:n puoluehallitus päätti asiasta torstaina.

– Elinvoimaiset kaupunkiseudut ovat koko Suomen menestymisen kannalta keskeisessä roolissa. Kaupungit ovat tulevaisuudessa myös entistä useamman suomalaisen koti. Sosialidemokraatit haluavat, että kaupunkiseutuja kehitetään rohkeasti niin taloudellinen, sosiaalinen kuin ympäristöllinen kestävyys huomioiden. Tämä tarkoittaa konkreettisia päätöksiä esimerkiksi koulutuksen, peruspalvelujen, kaupunkikehityksen ja joukkoliikenteen puolesta, Sanna Marin sanoo.

Hänen mukaansa SDP haluaa olla tulevaisuudessa Suomen johtava kaupunkipuolue. Saavuttaakseen tämän tavoitteen puolueen on terävöitettävä linjaansa niin valtakunnallisesti kuin kaupunkien valtuustoissa.

– Arvojemme, kuten tasa-arvon, solidaarisuuden ja ihmisoikeuksien edistämisen on näyttävä vahvemmin kaikessa toiminnassamme. Kuntavaalitulos osoittaa, että sosialidemokraattisille arvoille ja linjalle on tilausta. On meistä itsestämme kiinni, tarjoammeko puolueena ihmisille alustan toimia näiden asioiden edistämiseksi.