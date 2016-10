SDP haluaa lisätä hintasäänneltyä vuokra-asuntotuotantoa

– Asumisneuvonnolla on saatu hyviä tuloksia kun ongelmiin puututaan ennen kuin ihminen on tilanteessa jossa asunto syystä tai toisesta on menossa alta. Asumisneuvontatoimintaa tulisikin laajentaa yhä useampiin kuntiin ja sen resurssit turvata. SDP:n ympäristövaliokuntaryhmä on esittänyt lisäresursseja asumisneuvontaan, Riitta Myller.

Hänen mukaansa SDP:n vahva linja hintasäännellyn vuokra-asuntotuotannon voimakkaasta lisäämisestä on paras lääke asunnottomuuden ehkäisyyn.

– Asumiskustannukset ovat nousseet hälyttävästi ja etenkin vuokrien nousu kasvukeskuksissa on ollut kovaa. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, eli asuntoja, joihin ihmisillä on varaa, ei ole riittävästi. Moni maksaa ylisuurta vuokraa ja tekee vaikka kahta työtä kulut kattaakseen, Myller toteaa.

Hänen mukaansa asumisen ongelmien korjaaminen vaatii saumatonta yhteistyötä valtion ja kuntien välillä.

– Perusta on siinä, että kunnat varaavat riittävästi kohtuuhintaisia tontteja hintasäännellyille vuokra-asunnoille.

– Valtion asuntorakentamisen tuet on ohjattava niille toimijoille, jotka rakentavat aidosti ja pysyvästi edullisia vuokra-asuntoja. Jos valtion tukien jälkeen asunnon lähtövuokra on sama kuin vapailla markkinoilla, ei valtion tuki mene oikeaan osoitteeseen eli asukkaan hyödyksi, sanoo Myller.

Asunnottomien yötä vietetään tänään maanantaina ympäri Suomea.